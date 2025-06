So denkt Stefan Mross heute über seine Ex-Beziehungen

Wenn Stefan Mross (49) über sein Liebesleben reflektiert, gibt es für den Moderator gedanklich so einige Kapitel zu durchforsten. In den vergangenen Jahrzehnten war der Oberbayer mehrfach verheiratet und hat insgesamt drei Kinder von zwei der Frauen. Mit seinen Verflossenen, Schlagersängerin Stefanie Hertel (45), Produktionsassistentin Susanne Schmidt und Ex-DSDS-Sternchen Anna-Carina Woitschack (32), habe er wertvolle Erfahrungen gesammelt. Trotzdem sei es am Ende besser gewesen, getrennte Wege zu gehen, wie Stefan jetzt im Gespräch mit SuperIllu erklärt: "Ich hatte mehrere glückliche Beziehungen. Aber wenn es nicht mehr passt, muss man sich trennen. Es ist doch für jeden eine Quälerei, wenn es am Ende nicht mehr hinhaut." Mit seiner neuen Liebe Eva Luginger, mit der er seit Anfang 2023 liiert ist, soll jetzt alles anders laufen.

Ganz besonders schätze Stefan an seiner Beziehung mit Eva, wie sehr sie sich aufeinander verlassen können. Früher habe er das Gefühl gehabt, alles selbst in die Hand nehmen zu müssen, doch das sei jetzt anders. "Bei Eva kann ich mich einfach mal hinsetzen, nichts sagen und sie organisiert", verrät der Musiker über seine Herzensdame, die für ihn sogar ihre eigene Gesangskarriere an den Nagel hängte. Dieses neue Gleichgewicht scheint dem Trompeter spürbar gutzutun. Eva habe ihn zur Ruhe gebracht, ihn gelehrt, das Leben etwas gelassener anzugehen. Jetzt stehen für Stefan gemütliche Abende bei gutem Essen statt wilder Partynächte im Mittelpunkt – das neue Glück wirkt ebenso unaufgeregt wie bodenständig.

Rückblickend war Stefan nie lange allein: Die Ehe mit Stefanie, mit der er Tochter Johanna hat, endete 2012. Es folgten weitere Beziehungen, darunter die Ehe mit Susanne, mit der er zwei Kinder, Paula und Valentin, hat, sowie die Ehe mit Anna-Carina, von der er sich 2022 trennte. Trotz drei Scheidungen spricht Stefan heute positiv über seine Ex-Partnerinnen und findet, dass keine dieser Ehen ein Fehler gewesen sei. Stattdessen betrachtet er jede einzelne Etappe als wertvolle Erfahrung, die ihn heute zu dem verständnisvollen Partner macht, der er an Evas Seite sein möchte.

stefan.mross Stefan Mross, Moderator, mit seiner Partnerin Eva Luginger

Stefan Mross mit seiner zweiten Ehefrau Susanne im Juni 2015

