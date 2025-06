Für James Middleton sind Urlaube mit Hunden herausfordernd

James Middleton (38), Bruder von Prinzessin Kate (43), genießt es, mit seiner Familie auf Reisen zu gehen. Gemeinsam mit seiner Frau Alizee Thevenet, dem 18 Monate alten Sohn Inigo und ihren sechs Hunden verbringt er viel Zeit in der Natur. Doch in seinem jüngsten Newsletter teilte James eine überraschende Herausforderung: "Reisen mit Hunden macht so viel Spaß, aber das Rohfüttern unterwegs kann eine Herausforderung sein." Aus diesem Grund hat der Unternehmer eine speziell gefriergetrocknete Rohkost entwickelt, die leicht zu transportieren und zu lagern ist.

Das Thema Hunde liegt James besonders am Herzen. Schon 2020 gründete er seine Marke, die später von "Ella & Co" zu "James & Ella" umbenannt wurde, um das Wohlbefinden von Hunden zu fördern. Seine verstorbene Cockerspaniel-Dame Ella, die ihm in schwierigen Lebensphasen Trost spendete, inspirierte ihn zu diesem Schritt. James lebt derzeit mit seiner kleinen Familie und seinen Hunden in der malerischen Landschaft von Berkshire. Neben lokalen Abenteuern unternimmt die Familie auch Fernreisen, wie einen kürzlichen Skiurlaub in den Alpen oder einen Trip nach St. Lucia. Auch dabei dürfen die Vierbeiner oft nicht fehlen.

Die Nähe zu seiner Familie, besonders zu seiner Schwester Kate, die in der Kindheit wie eine Mutter für ihn war, bleibt für James eine wichtige Stütze im Leben. Privat lebt er zurückgezogen, scheint aber das Zusammenspiel von Familie, unternehmerischem Erfolg und seinem Engagement für Tiere erfolgreich zu meistern. In Interviews spricht er immer wieder über die Unterstützung, die er in schwierigen Zeiten von seinen Angehörigen, einschließlich Kate, erfahren hat. Seine Leidenschaft für Hunde und seine Liebe zur Natur zeugen von einer bodenständigen Seite eines Mannes, der trotz berühmter Verwandtschaft seinen ganz eigenen Weg gefunden hat.

Instagram / jmidy James Middleton und Alizée Thevenet, August 2021

Instagram / jmidy James Middletons Frau Alizée, der gemeinsame Sohn und die Hunde im Januar 2025

