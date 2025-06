Sky du Mont abgezockt: Hoher Verlust bei "Bares für Rares"

Sky du Mont (78), bekannt durch seine Rollen in Filmen wie "Der Schuh des Manitu", sorgte kürzlich in der ZDF-Sendung Bares für Rares für Aufsehen. Der Schauspieler brachte einen antiken Sekretär mit, den er für 10.000 Euro hatte restaurieren lassen. Sein Ziel: Den Verkaufserlös wollte er zur Unterstützung der Ukraine spenden. Doch die Freude hielt nicht lange an – Experte Detlev Kümmel bewertete den Zustand des Möbelstücks als mangelhaft und schätzte den Wert auf lediglich 4.000 Euro. Ein herber Rückschlag für Sky.

Im Händlerraum setzte sich die Enttäuschung fort. Die Händler reagierten fassungslos, als Sky die hohen Restaurationskosten offenbarte. Wolfgang Pauritsch (53) sprach von einem "wirtschaftlichen Totalschaden". Der letztliche Verkaufspreis lag sogar noch unter der Schätzung des Experten: Daniel Meyer (52) erwarb den Sekretär für lediglich 2.000 Euro, legte jedoch aus Solidarität zur Ukraine-Spendenaktion noch etwas drauf. Sky zeigte sich dennoch optimistisch und betonte, dass der Verkauf für einen guten Zweck trotzdem ein Erfolg sei.

Schadensbegrenzung und emotionale Verluste sind bei "Bares für Rares" keine Seltenheit. Schon mehrfach mussten Teilnehmer der beliebten Show bittere Enttäuschungen hinnehmen. So entpuppte sich ein vermeintlich wertvolles Sammlerstück erst kürzlich als Fälschung. Diese Momente zeigen, dass selbst mit den besten Absichten und großem Engagement unerwartete Wendungen nicht auszuschließen sind. Sky, der als Vater dreier Kinder und gefeierter Schauspieler ein erfülltes Leben führt, bewies in der Sendung jedoch Größe – und nahm den Verlust mit Humor.

Anzeige Anzeige

ZDF / Frank W. Hempel Horst Lichter und die "Bares für Rares"-Händler

Anzeige Anzeige

ZDF / Frank W. Hempel Dr. Friederike Werner, Dr. Bianca Berding, Horst Lichter, Wendela Horz, Detlev Kümmel

Anzeige Anzeige