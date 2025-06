Delta Goodrem enthüllt Krebsdiagnose und Stimmverlust

Delta Goodrem (40), die gefeierte australische Sängerin und Songwriterin, hat über zwei entscheidende Herausforderungen in ihrem Leben gesprochen: ihre Krebsdiagnose im Teenageralter und den Verlust ihrer Stimme mit 30 Jahren. Delta erzählte in der neuesten Folge des Podcasts "Life of Bryony" der Daily Mail, dass bei ihr im Alter von nur 18 Jahren ein Non-Hodgkin-Lymphom diagnostiziert wurde – kurz bevor sie zu ihrer ersten Welttournee aufbrechen wollte. Die Entdeckung eines Knotens in ihrem Hals sowie anhaltende Müdigkeit führten zur schockierenden Diagnose. Doch trotz allem fand sie in dieser schweren Zeit eine neue Mission: Ihren Kampf gegen die Krankheit machte sie zum Antrieb für die Gründung der Delta Goodrem Foundation.

Ihre Stiftung ist heute eine bedeutende Unterstützerin der Blutkrebsforschung – über 105 Millionen Euro konnten bislang gesammelt werden. Rückblickend bezeichnet Delta diese schwere Zeit nicht als dunkel, sondern als prägend: "Ich sehe das als Triumph", erklärte sie im Podcast. Doch ihre gesundheitlichen Herausforderungen hörten damit nicht auf. 2018 musste sie sich einer Operation unterziehen, die so schwere Komplikationen verursachte, dass sie das Sprechen neu erlernen musste. Ein Kalziumstein hatte sich in ihrer Speicheldrüse gebildet und die Kehle blockiert. Über diese Zeit sagte sie: "Alles war irgendwie auf das Wesentliche reduziert. Es war ein Moment des Loslassens."

Neben ihrem beruflichen Erfolg und den gesundheitlichen Herausforderungen bleibt auch Delta Goodrems persönliches Leben bemerkenswert. Während ihrer Genesung zog sie sich ins Elternhaus außerhalb der Stadt zurück – und fand Halt bei ihrem Partner: "Ich brauchte etwas Zeit. Ich lebte außerhalb der Stadt in meinem Elternhaus – und mein wunderbarer Partner war bei mir." Diese Auszeit bezeichnet sie als einen echten Wendepunkt: "Es war tatsächlich bahnbrechend – einen Moment zu haben, um dem ganzen Lärm zu entfliehen." Seit ihrem Durchbruch mit dem Debütalbum "Innocent Eyes" hat Delta, die einst mit Brian McFadden (45) liiert war, die Herzen unzähliger Fans weltweit erobert. In ihrer Autobiografie "Bridge Over Troubled Dreams" gibt sie tiefe Einblicke in ihr Leben – zwischen Ruhm, Krankheit und persönlichem Wachstum.

Anzeige Anzeige

Getty Images Delta Goodrem im Februar 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Delta Goodrem im Februar 2023 in Melbourne

Anzeige Anzeige