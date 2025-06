So reagierten Katherine Ryans Kids auf ihre Schwangerschaft

Katherine Ryan (41) hat vor Kurzem die frohe Botschaft verkündet, dass sie und ihr Ehemann Bobby Kootstra ihr drittes gemeinsames Kind erwarten. In einem humorvollen Instagram-Video hielt Bobby die Reaktionen ihrer Kinder auf die Babynews fest. Besonders auffällig war dabei Fenna, die beeindruckt das Ultraschallbild betrachtete und rief: "Da ist ein Baby in deinem Bauch, Mama." Ganz anders reagierte hingegen Violett, Katherine Ryans 15-jährige Tochter aus einer früheren Beziehung: Mit verschränkten Armen und ernstem Blick schüttelte sie den Kopf – und machte so ihre überraschend kritische Haltung deutlich.

Die Schwangerschaft ist für Katherine ein besonderer Moment – nicht zuletzt, weil sie in der Vergangenheit offen über ihre Schwierigkeiten beim Kinderkriegen gesprochen hat. In den vergangenen fünf Jahren erlitt sie drei Fehlgeburten, obwohl sie insgesamt fünfmal schwanger war. Dennoch hat sie den Traum von einer großen Familie nie aufgegeben. Wie sie erklärt, sehe sie das Kinderkriegen als "Superkraft", auch wenn es mit zunehmendem Alter herausfordernder werde. Bobby und Katherine, die seit 2018 ein Paar sind, ließen in einer Reality-Serie sogar ihre Besuche in einer Fertilitätsklinik dokumentieren, um sich den Wunsch nach einem weiteren Kind zu erfüllen.

Mit ihrer humorvollen Art meistert Katherine Ryan nicht nur den Alltag mit drei Kindern, sondern bleibt auch auf der Bühne und vor der Kamera gefragt. Aktuell bereitet sie sich auf ihre "Battleaxe"-Comedy-Tour vor. In der Vergangenheit moderierte sie unter anderem den Podcast "What's My Age Again?", in dem sie mit Charme und Witz über Themen wie Älterwerden und Selbstfindung sprach. Katherine ist zudem für ihren Mut bekannt, persönlichen Geschichten eine Bühne zu geben. So verriet sie erst kürzlich, dass sie an Krebs erkrankt ist und sich in Behandlung befindet, um einen Tumor vollständig entfernen zu lassen.

Getty Images Katherine Ryan und Bobby Kootstra

Getty Images Katherine Ryan, März 2025

