Neue Doku beleuchtet den Tod von Kamerafrau Halyna Hutchins

Halyna Hutchins (✝42), die Kamerafrau des Films "Rust", die 2021 durch einen tragischen Unfall am Set ums Leben kam, steht im Mittelpunkt einer neuen Dokumentation. Unter dem Titel "Letzte Aufnahme: Rust und die Geschichte von Halyna" wird der Film am 11. März beim Streaminganbieter Hulu Premiere feiern. Regie führte mit Rachel Mason eine enge Freundin und Kollegin der Verstorbenen. Wie Deadline berichtet, soll die Dokumentation nicht nur die tragischen Ereignisse jenes Tages beleuchten, sondern vor allem Einblicke in Halynas Leben und ihr Vermächtnis bieten. Dafür werden neben persönlichen Archivaufnahmen und Gerichtsdokumenten auch Erfahrungsberichte von Menschen gezeigt, die am Tag des Unglücks am Set dabei waren.

Laut dem Magazin erklärte Rachel in einem Statement, dass sie mit der Dokumentation Halynas Geschichte in den Vordergrund rücken möchte, nachdem diese in der öffentlichen Debatte oft von juristischen Auseinandersetzungen überschattet wurde: "Halyna war für mich mehr als eine Freundin – sie war eine inspirierende Kollegin", erklärte die Regisseurin und fügte hinzu: "Ich hätte es mir niemals vorstellen können, einen Film über sie zu machen." So soll in der Dokumentation auch deutlich werden, wie nachhaltig die dramatischen Ereignisse am Filmset das Leben der Betroffenen geprägt haben.

Der tragische Vorfall ereignete sich am 21. Oktober 2021, als sich während einer Probe ein Schuss aus einer Waffe löste, die Schauspieler Alec Baldwin (66) in den Händen hielt. Der Schuss traf Halyna tödlich und verletzte den Regisseur Joel Souza (51) im Schulterbereich schwer. Alec gab später an, ihm sei die Waffe als "kalt" übergeben worden, was bedeutet, dass sie keine scharfe Munition enthalten sollte. Polizeiliche Untersuchungen deckten schließlich schwerwiegende Sicherheitsmängel am Set auf, woraufhin Hannah Gutierrez-Reed, die Waffenmeisterin des Films, zu 18 Monaten Haft verurteilt wurde. Die Anklage gegen Alec wurde inzwischen fallengelassen .

Getty Images Halyna Hutchins beim SAGindie Sundance Filmmakers Reception, 2019

Getty Images Alec Baldwin, Schauspieler

