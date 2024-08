Der "Rust"-Unfall "ruinierte" den Regisseur Joel Souza

Obwohl es drei Jahre zurückliegt, spüren die Beteiligten der Tragödie am Set von "Rust" bis heute die Auswirkungen. So auch der damalige Regisseur Joel Souza (51). Die Kugel, die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) tötete, traf auch ihn. Aber der Filmemacher hatte das Glück, mit Verletzungen davonzukommen. Nach wie vor hat Joel mit dieser Erfahrung zu kämpfen. "Ich meine nicht, dass es meine Karriere in den Ruin getrieben hat. Ich meine, innerlich ist die Person, die ich war, einfach verschwunden", beschreibt der US-Amerikaner sein Trauma gegenüber Vanity Fair. Genauso sehr belastet ihn die Trauer um seine Freundin Halyna: "Ich hatte das Gefühl: 'Wow, da ist jemand, mit dem ich mich wirklich sofort verbunden fühle.' Ich hatte gehofft, dass es ein böser Traum war."

Was Joel nicht verrät, ist, wie er zu Hauptdarsteller Alec Baldwin (66) steht. Der feuerte den Schuss angeblich unwissentlich ab und musste sich vor Gericht verantworten. Parallel wurden die Dreharbeiten zu "Rust" wieder aufgenommen. Joel hatte sich zuvor gegen eine Fortführung des Films entschieden, befürwortet sie nun aber. "Ich weiß, dass das für Leute, die nicht kreativ sind, abgedroschen klingt, aber [Halynas] letztes Werk ist wichtig. [...] Ich kann mit Sicherheit sagen, dass sie gewollt hätte, dass ihr letztes Werk gesehen wird." Es sei zudem auch wichtig, dass der Gewinn aus dem Western der Familie der Kamerafrau zukomme.

Der Fall "Rust" beschäftigte bis vor Kurzem immer noch die Gerichte. Nachdem Alec nicht zum ersten Mal freigesprochen wurde, ließ Halynas Familie nicht locker, ihn zur Rechenschaft ziehen zu wollen. Die Angehörigen klagten erneut. Mitte Juli konnte der Hollywoodstar jedoch ein weiteres Mal aufatmen: Das Gericht des US-Bundesstaates New Mexico sprach ihn frei. Andernfalls hätte den 66-Jährigen sogar eine mehrmonatige Haftstrafe erwartet. Entsprechend groß war die Erleichterung. Doch Halynas Familie will noch nicht aufgeben. Ihre Anwältin erklärte gegenüber CBS News, dass das Urteil sie "nur darin bestärkt, in dem Zivilprozess Gerechtigkeit zu suchen". Man plane weiter, gerichtlich gegen Alec vorzugehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kamerafrau Halyna Hutchins, 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Alec Baldwin im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de