Brittany Cartwright fordert Vasektomie von Ex Jax Taylor

Nach ihrer Trennung sind Brittany Cartwright (36) und Jax Taylor (46) nicht mehr gut aufeinander zu sprechen – und das, obwohl die beiden einen gemeinsamen Sohn haben. In einem Wiedersehens-Special ihrer Reality-Doku "The Valley" treffen die beiden jetzt wieder aufeinander und dabei fliegen ordentlich die Fetzen. Der Grund: Brittany glaubt, dass Jax dringend eine Vasektomie nötig hat, um nicht mit jeder Affäre Kinder zu zeugen. "Er wird 20 Baby-Mamas haben, wenn er es nicht tut. Er ist ekelhaft. Ich würde diesen dreckigen Sch**nz nicht mal mit einer Zehn-Zoll-Stange anfassen", wettert die US-Amerikanerin.

Auch wenn Jax seiner Ex in dem Punkt nicht zustimmt, so bestätigt er aber, selber auch über eine Vasektomie nachzudenken. Auf die Frage der Moderation antwortet er, ohne zu zögern: "Oh ja." An Vorwürfen in Richtung seiner Ex spart auch der 46-Jährige nicht. Er beschuldigt sie, vor einigen Monaten versucht zu haben, ihn "abzuschleppen". Bei einem gemeinsamen Besuch im Aquarium habe sie ihn gefragt: "Meinst du, wir sollten noch einmal miteinander schlafen?" Im Restaurant Hooters habe sie dann erneut gefragt, sei dabei aber betrunken gewesen, so Jax weiter. Brittany streitet das aber vehement ab.

Die Ehe von Brittany und Jax endete schon vor einer ganzen Weile, aber aktuell haben sie sich in einen heftigen Scheidungsstreit verstrickt. Vor wenigen Tagen war die 36-Jährige in der Sendung "Watch What Happens Live" zu Gast und packte dort über ihre Ehe mit Jax aus. Sie betonte, keinerlei Vertrauen mehr zu ihm zu haben und das aktuelle Verhältnis sei schrecklich. Mittelpunkt ihrer Streitereien sei vor allem ihr Sohn Cruz. Laut Brittany leiste ihr Ex keinerlei Beitrag zur finanziellen Versorgung des Jungen und kümmere sich auch sonst kaum. Cruz habe in den vergangenen zwei Jahren gerade einmal zehn Nächte bei seinem Vater verbracht.

Getty Images Brittany Cartwright und Jax Taylor im August 2019

JPA / AFF-USA.com / MEGA Brittany Cartwright und Jax Taylor, März 2019

JLRED / MEGA Jax Taylor und Brittany Cartwright mit ihrem Sohn Cruz, Juli 2022