Alec Baldwin hat sich nie bei Halynas Familie entschuldigt

Zuletzt stand Alec Baldwin (66) im Mittelpunkt eines Gerichtsverfahrens im Zusammenhang mit dem tragischen Tod von Halyna Hutchins (✝42), die am 21. Oktober 2021 am Set des Films "Rust" durch eine Kugel aus einer vermeintlich nicht scharfen Waffe tödlich verletzt wurde. Auch drei Jahre danach beschäftigt das Thema vor allem ihre Familie – denn wie nun herauskam, hat sich der Schauspieler nie offiziell bei den Angehörigen entschuldigt. Das behauptet zumindest Halynas Mutter Olga Solovey. Olga erklärte nämlich gegenüber E! News, sie werde nicht an der bevorstehenden Premiere des Westernfilms auf dem EnergaCAMERIMAGE Film Festival teilnehmen, weil Alex "meinen Schmerz durch seine Weigerung, sich bei mir zu entschuldigen, und seine Weigerung, die Verantwortung für ihren Tod zu übernehmen, noch vergrößert".

"Stattdessen versucht er, ungerechtfertigt von der Ermordung meiner Tochter zu profitieren", fuhr die Angehörige fort und fügte hinzu: "Das ist der Grund, warum ich mich weigere, an dem Festival zur Förderung von 'Rust' teilzunehmen, besonders jetzt, wo es immer noch keine Gerechtigkeit für meine Tochter gibt." Auch Olgas Anwältin Gloria Allred gab in einem Statement gegenüber dem Onlineportal preis, dass der 66-Jährige die Familie Hutchins "nicht respektiert" habe, indem er die Premiere vorantrieb. "Darüber hinaus ist die Entscheidung, die Familie nicht einmal anzurufen, um sich zu entschuldigen, grausam", so die Juristin weiter.

Abseits der juristischen Auseinandersetzungen spiegelt der Fall "Rust" die tragischen und komplexen Gegebenheiten von Filmproduktionen wider, bei denen der Vorsichtsaspekt unterschätzt wird. Alec, bekannt für seine intensiven Rollen sowie Höhen und Tiefen in seinem persönlichen Leben, ist Vater von sieben Kindern und Ehemann von Hilaria Baldwin (40). Als Filmschaffender und Darsteller hat er über die Jahre hinweg viel Anklang gefunden, doch der Vorfall hat nicht nur seine Karriere belastet, sondern auch seine persönliche Integrität infrage gestellt.

Getty Images Gloria Allred, Anwältin von Halyna Hutchins Familie

Getty Images Alec Baldwin mit seiner Familie, 2021

