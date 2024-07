Halyna Hutchins' Familie kämpft weiter gegen Alec Baldwin

Der Strafprozess gegen Alec Baldwin (66) wegen fahrlässiger Tötung wurde eingestellt, aber die Familie der getöteten Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) gibt ihren Kampf für Gerechtigkeit nicht auf! Die Anwältin der Familie, Gloria Allred, erklärte laut CBS News, dass die Entscheidung des Gerichts "uns nur darin bestärkt, in dem Zivilprozess Gerechtigkeit zu suchen". Die Juristin betonte, dass die Nachricht des eingestellten Prozesses verheerend für die Familie sei, die jeden Tag um die Verstorbene trauere, und bekräftigte ihre Entschlossenheit, "bis zum Ende zu kämpfen".

Die Entscheidung, das Strafverfahren gegen den Schauspieler einzustellen, fiel aufgrund eines Verfahrensfehlers, bei dem die Staatsanwaltschaft der Verteidigung vorsätzlich Beweismittel vorenthalten haben soll. Damit ist er nicht mehr für den tödlichen Vorfall strafrechtlich verantwortlich zu machen. Allerdings haben solche Entscheidungen keinen Einfluss auf Zivilklagen, und die Opferfamilie plant, weiter gegen Alec und die gesamte "Rust"-Produktion vorzugehen. Matthew Hutchins, Ehemann der verstorbenen Kamerafrau, hatte zuvor eine von ihm eingereichte Klage beigelegt und den Tod seiner Frau laut BBC als "schrecklichen Unfall" bezeichnet.

Halyna Hutchins war am Set des Films "Rust" am 21. Oktober 2021 durch einen Schuss aus einer von Alec abgefeuerten Requisitenwaffe tödlich verletzt worden. Auch der Regisseur des Filmes, Joel Souza (51), wurde bei dem Schuss verletzt. Die Waffenmeisterin Hannah Gutierrez, die am Set für die Pistole verantwortlich gewesen ist, wurde im April dieses Jahres wegen des Vorfalls verurteilt. Sie muss wegen fahrlässiger Tötung 18 Monate im Gefängnis verbringen. Auch Alec Baldwin hätte bei Verurteilung eine bis zu 18-monatige Haftstrafe gedroht. Der 65-Jährige ist froh, dieser entgangen zu sein. "Ich freue mich, zurück nach Hause zu gehen. Ich bin sehr glücklich", sagte er nach Prozessende gegenüber Bild. Seine Frau Hilaria Baldwin (40) schloss sich ihm an: "Es war sehr schlimm für ihn. Wir sind alle so erleichtert. Es war eine harte Zeit für uns alle."

Instagram / alecbaldwininsta Halyna Hutchins, Kamerafrau

Getty Images Hannah Gutierrez im April 2024

