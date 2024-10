"Rust" feiert drei Jahre nach tödlichem Set-Unfall Premiere

Der Western "Rust" sorgte bereits vor Fertigstellung für viele Schlagzeilen: Beim Dreh im Oktober 2021 war die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) ums Leben gekommen, als sich ein Schuss aus der Waffe des Hauptdarstellers Alec Baldwin (66) gelöst hatte. Rund drei Jahre nach dem Vorfall feiert der Film nun seine Weltpremiere beim Camerimage-Filmfestival in Polen, das vom 16. bis 23. November stattfindet und für die Würdigung von Kameraleuten bekannt ist. Wie Deadline berichtet, wird es neben der Vorführung des Films auch eine Podiumsdiskussion mit Regisseur Joel Souza (51), Kamerafrau Bianca Cline und Halynas Mentor Stephen Lighthill geben. Dabei soll es unter anderem um die Rolle von Frauen in der Filmbranche und Sicherheit an Sets gehen.

Die Idee, "Rust" beim Camerimage zu präsentieren, stammte ursprünglich von Halyna selbst, die sich sehr für das Festival begeisterte. Nach ihrem tragischen Tod übernahm Bianca Cline die Kameraarbeit, um Halynas Vision zu vollenden. Die US-Amerikanerin erklärte in einem Interview mit People, dass sie den Film zu Ehren von Halyna fertigstellen wollten, damit die Menschen sehen können, woran sie so hart gearbeitet hatte: "Ich denke, dass es ihr bester Film ist. Ich denke, dass es ihr schönster Film ist, und ich habe alle gesehen." Halynas Mutter Olga und ihre Schwester Svetlana aus Kiew freuen sich ebenfalls auf den Film und unterstützen die Premiere.

Nach dem tödlichen Unfall war Alec Baldwin wegen fahrlässiger Tötung angeklagt worden. In einem ersten Prozess wurde er freigesprochen, dann wurde das Verfahren wieder aufgenommen. Im Sommer dieses Jahres fand dann schließlich der zweite Gerichtsprozess statt, in dem der 66-Jährige erneut für unschuldig erklärt wurde. Der Waffenmeisterin, die am Set für die Pistole zuständig gewesen war, wurde ebenfalls fahrlässige Tötung vorgeworfen. Bei ihr entschieden die zuständigen Richter allerdings anders – sie wurde zu einer Haftstrafe von 18 Monaten verurteilt, die sie aktuell in einem Gefängnis in New Mexico verbüßt. Ob Alec nach der Tragödie und dem Rechtsstreit an der Premiere im November teilnehmen wird, ist unklar.

