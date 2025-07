Jenefer Riili schwer getroffen: Sie hat Krach mit Sohn Milan

Eigentlich sind Jenefer Riili (32) und ihr Sohn Milan (7) ein Herz und eine Seele. Aber als die beiden jetzt einen stressigen Morgen hatten, bekamen sie sich so sehr in die Haare, dass die Influencerin mit ihrem schlechten Gewissen kämpft. "Das war einer der schlimmsten Morgende überhaupt. Ich habe verschlafen und wir waren spät dran und dann habe ich mich mit Milan verkracht", erzählt sie ihren Fans in ihrer Instagram-Story. Was der genaue Grund für den Streit war, will sie nicht verraten. Der Streit habe ihr aber so sehr zugesetzt, dass sie in Tränen ausbrach: "Ich habe dann, nachdem ich ihn in der Schule abgesetzt hatte, im Auto erst mal Rotz und Wasser geheult. Es tat mir selber so weh und ich habe erst mal gebraucht, um mich selbst wieder zu fangen."

Sie werde eher selten laut, aber die Situation habe Jenefer so gestresst, dass sie die Nerven verloren habe. "Wäre am liebsten direkt zurück. Ich war wütend auf mich selbst, wegen des Verschlafens, und es war eine stressige Situation", meint sie geknickt. Als Wiedergutmachung habe sie Milan jetzt einen kleinen Leckerbissen gekauft: "Ich habe dann ein Croissant geholt, das er liebt, und jetzt überlege ich, in der Pause hinzufahren und ihm zu sagen, dass ich ihn liebe und es mir leidtut, dass wir in so eine Situation geraten sind." Den Plan setzte die 32-Jährige auch um, aber ihr Sohn war in der Pause nicht auf dem Schulhof, weshalb sie beschloss, es sei besser, sich später zu entschuldigen.

Milan stammt aus Jenefers Beziehung zu Berlin - Tag & Nacht-Darsteller Matthias Höhn (29). Seit der Trennung ist die ehemalige Prominent getrennt-Darstellerin alleinerziehende Mutter. Aufgrund dessen gerät sie auch immer wieder mit Matze aneinander. Vergangenes Jahr berichtete sie von einer Situation, in der ihr die Unterstützung des Papas fehlte. Im Sommer war Jenefer im Prüfungsstress, als sie ihren Bachelorabschluss machte. Als Milan dann auch noch krank wurde, hätte sie sich gewünscht, dass ihr Ex sich mehr kümmert, wie sie in einer Story erzählte. Ein Fan hakte nach, warum Matze nicht einfach auf den Jungen aufpasse. "Hat wahrscheinlich viel zu tun. Kann nicht jeder einfach ein Studium abschließen, mit einem kranken Kind daheim und dann auch noch selber krank sein", meinte Jenefer als Antwort und schob hinterher: "Spaß beiseite. Wurde nicht angeboten und würde ich jetzt auch nicht mehr annehmen."

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili und irh Sohn Milan, 2025

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, Influencerin

Instagram / matthiashnofficial_ Matze Höhn und Jenefer Riili mit ihrem Sohn im April 2023

