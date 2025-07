Beckham-Familienstreit: Cruz ignoriert Versöhnungsbitten

Brooklyn Peltz-Beckham (26) und Nicola Peltz-Beckham (30) sollen kürzlich den Versuch unternommen haben, den eskalierenden Familienzwist mit den Beckhams beizulegen. Laut Berichten von TMZ wandte sich das Paar an Brooklyns Eltern, Victoria (51) und David Beckham (50), sowie seine Brüder Romeo (22) und Cruz Beckham (20). Sie baten die Familie darum, keine negativen Geschichten mehr über sie zu verbreiten oder sich alternativ vollständig aus ihrem Leben zurückzuziehen. Der Streit, der angeblich in der Öffentlichkeit ausgetragen wird, werde als "kontraproduktiv" wahrgenommen. Stattdessen wünscht sich das Paar mehr Fokus auf ihre Erfolge und positive Nachrichten.

Doch obwohl Brooklyn und Nicola die Versöhnung suchten, sorgte Cruz mit scharfen Äußerungen auf Instagram weiter für Schlagzeilen. In inzwischen gelöschten Notizen ließ der 20-Jährige seinem Frust freien Lauf und richtete dabei bemerkenswerte Worte an eine nicht näher benannte Person: "Du bist jetzt ein Betrüger" und "Sofortiges Karma wird dich kriegen". In einer weiteren Nachricht hieß es sogar: "Du bist tot für mich". Diese Posts, die viele Anhänger als direkte Botschaft an Brooklyn und Nicola deuteten, nähren die Spekulationen, dass der Bruderstreit derzeit auf einem neuen Höhepunkt angelangt ist.

Die Spannungen zwischen den Familienmitgliedern hatten bereits vor Monaten Aufmerksamkeit erregt, als Gerüchte aufkamen, Brooklyn habe den Kontakt zu seinen Eltern abgebrochen. Auch Victorias Verhalten auf Social Media wurde seither genau beobachtet, wie etwa das gezielte "Liken" von Fotos ihres Sohnes, bei denen Nicola nicht zu sehen ist. Zudem hatte der Familienkrach offenbar bereits erste Eskalationen durch Cruz erlebt. Damals hatte er ebenfalls mit provokanten Aussagen in sozialen Netzwerken Aufmerksamkeit erregt und wilde Spekulationen über Zerwürfnisse innerhalb der Promi-Familie entfacht. Die Hintergründe des Streits bleiben indes weiterhin ein Rätsel.

Getty Images Cruz Beckham, Sohn von Victoria und David Beckham

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, Juli 2025

Getty / Pascal Le Segretain Brooklyn und Victoira Beckham