Keanu Reeves' gestohlene Luxusuhren sind endlich aufgetaucht

Keanu Reeves (60) erhält sein gestohlenes Schmuckstück zurück. Der Hollywoodstar kann sich laut TMZ über die Rückgabe von sechs luxuriösen Uhren freuen, die im Dezember 2023 aus seinem Anwesen in den Hollywood Hills entwendet worden waren. Unter den Schmuckstücken befindet sich auch eine Rolex im Wert von 8.200 Euro. Insgesamt beträgt der Wert der zurückgegebenen Stücke beeindruckende 107.000 Euro. Die Rückgabe erfolgt durch das FBI, nachdem dieses die Uhren von den chilenischen Behörden überstellt bekommen hatte.

Die Behörden in Santiago, Chile, konnten die gestohlenen Schmuckstücke nach einer großangelegten Operation sicherstellen. Gemeinsam mit dem FBI setzte die chilenische Polizei eine Serie von Razzien in der Hauptstadt durch, nachdem eine südamerikanische Einbruchscrew ins Visier der Ermittler geraten war. Diese Bande, spezialisiert auf die Villen prominenter Persönlichkeiten, hatte neben den Uhren von Keanu auch gestohlene Autos, iPhones und Designertaschen gehortet. Die Gruppe war offenbar über mehrere Länder tätig, was die Zusammenarbeit der Behörden erforderlich machte.

Keanu, der durch Filme wie die Matrix-Reihe und die John Wick-Franchise weltweit bekannt ist, spricht öffentlich selten über private Vorfälle. Über den Einbruch in seinem Anwesen im Jahr 2023 äußerte er sich nicht persönlich. Der Schauspieler, der für seine Bodenständigkeit und seinen zurückhaltenden Lebensstil bekannt ist, bleibt meist lieber abseits der Schlagzeilen. Privat ist er seit 2019 mit Alexandra Grant (52) liiert, hält die Beziehung jedoch ebenfalls weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Getty Images Keanu Reeves im Dezember 2024

Getty Images Keanu Reeves beim Großen Preis von Deutschland auf dem Sachsenring im Juli 2024

Getty Images Keanu Reeves, Schauspieler