Schlagerstar Francine Jordi vergisst Songtext auf der Bühne

Beim Schlager-Openair im schweizerischen Niederbüren hat Sängerin Francine Jordi (48) für einen besonderen Moment gesorgt, als sie spontan ein Duett mit dem Festivalorganisator Mathias Ramseier auf der Bühne zum Besten gab. Doch während das Publikum textsicher mitsang und sich auch ihr Gesangspartner als sehr sattelfest erwies, musste sich Francine selbst eine kleine Gedächtnislücke eingestehen. Der Text schien ihr zu entfallen, was die Musikerin jedoch keineswegs aus der Ruhe brachte. Stattdessen nahm sie die Situation mit Gelassenheit und überließ Mathias den Großteil des Gesangs, wie ein Videoclip auf Instagram beweist.

Im Nachgang wurde der Moment sogar charmant von Francine kommentiert. "Ich habe in den letzten Jahren 16 Schallplatten gemacht, da kann man sich nicht immer an alle Lieder erinnern", erklärte sie mit einem Lächeln. Während des Auftritts wurde ihr der fehlende Text zwar nachgereicht, doch vor allem standen Humor und Lockerheit im Vordergrund. Auf Social Media bewies sie ebenfalls ihre heitere Einstellung, indem sie zu dem geteilten Video mit sich und dem Spickzettel schrieb: "Wurde gestern beim Openair Niederbüren mit einem Duett überrascht... und konnte den Text vom eigenen Lied nicht."

Francine, ⁣die in Deutschland besonders durch "Die große Silvestershow" bekannt ist und im März 2024 ihren Ausstieg aus diesem Format bekanntgab, hat über ihre Karriere hinweg immer wieder ihre Vielseitigkeit sowie offene Art bewiesen. Bereits vor einigen Monaten hatte sie offenbart, wie sehr sie das Fest der Liebe schätzt. Im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news gestand die Sängerin: "Ich mag, dass die Menschen ruhiger werden, sich wieder bewusster begegnen, sich Zeit und Aufmerksamkeit schenken." Weihnachten verbringt die Künstlerin traditionell mit ihrer Familie – das festliche Rollschinkli, das gemeinsame Singen und das Vorlesen einer Geschichte in Mundart durch ihre Mutter gehören für sie einfach dazu.

Getty Images Francine Jordi, April 2022

Getty Images Francine Jordi, Dezember 2017

Getty Images Francine Jordi, November 2016