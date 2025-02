Timur Ülker ist nach dem Dschungelcamp durch mit Reality-TV

Zwei Kandidaten mussten im Halbfinale das Dschungelcamp verlassen: Edith Stehfest und Timur Ülker (35) konnten die Zuschauer nicht überzeugen und durften ihre Sachen packen. Bei einer Pressekonferenz in Anwesenheit von Promiflash betont Timur jetzt, dass er mit Reality-TV-Formaten abgeschlossen hat: "In dieser Reality-Welt habe ich nur festgestellt, dass ich mich da auch gar nicht so wohlfühle, also hiermit ziehe ich mich auch aus der Reality-Welt zurück. Es war ein kometenhafter Einstieg und hiermit ziehe ich mich zurück."

Es stellt sich die Frage, weshalb genau der GZSZ-Star diesen drastischen Entschluss nach seiner Zeit im australischen Busch gefasst hat. Timur erklärt, dass seine Erwartungshaltung von Reality-TV extrem von dem tatsächlichen Erlebnis abgewichen ist: "Der Begriff 'Reality' beinhaltet ja 'real' und davon habe ich wenig erfahren. Also die Reality-Welt ist einfach ein eigenes Konstrukt, das ist Entertainment, ich verstehe das alles, aber das war nicht meins." Er sei ein Teamplayer und wollte Streit klären und für Gerechtigkeit im Camp sorgen – doch er bekam in der Show das Feedback, dass Drama eben dazugehört. Das ging Timur gegen den Strich: "Das sind nicht meine Werte, die ich vertrete."

Die Tatsache, dass der Darsteller lieber ein harmonisches Miteinander im Reality-TV anstrebt, dürfte vielen Fans der Show gar nicht gefallen – schließlich ist doch dann die Spannung weg! Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin Darya Strelnikova (32) hat die aktuelle Staffel des Dschungelcamps verfolgt und kann im Gegensatz zu Timur nichts mit heiler Welt und Frieden im Camp anfangen. Gegenüber Promiflash gab sie zu: "Also die ganze Staffel finde ich einfach superlangweilig. Ich schalte auch gerne mal weg."

RTL Maurice Dziwak und Timur Ülker, Dschungelcamp-Teilnehmer 2025

Getty Images Darya Strelnikova und Fabio Knez, Juni 2024

