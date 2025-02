Darya und Fabio Knez finden Dschungelcamp 2025 langweilig

Spätestens seit der Teilnahme ihres Partners im vergangenen Jahr ist Darya Strelnikova (32) vom Dschungelcamp-Fieber gepackt. Eigentlich schaue das Model nicht viel Reality-TV, "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" interessiere sie aber. Allerdings scheint die diesjährige Staffel nicht ganz überzeugen zu können. Wie die ehemalige Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin gegenüber Promiflash zugibt, sei es 2025 ziemlich langweilig. "Also die ganze Staffel finde ich einfach superlangweilig. Ich schalte auch gerne mal weg", verrät Darya. Gleiches fühle auch Fabio. "Fabio ist einfach gelangweilt. Er findet diese Staffel super-boring, wirklich super-, superlangweilig und er sagt selber, dass es superschade ist für das Format", erklärt die Beauty die Sicht des erfahrenen Dschungelcampers.

Langweilig finde Darya auch den Großteil der diesjährigen Teilnehmer. Nur Alessia Herren (23) und auch Lilly Becker (48) scheinen sie zu unterhalten. Der Ex-Frau von Boris Becker (57) würde Darya sogar den Sieg gönnen. "Ich würde es tatsächlich der Lilly wünschen, weil ich finde sie so herzlich und sie ist so ein Teamplayer und sie ist so stark und öffnet sich der Öffentlichkeit noch mal ein ganzes Stück weit", meint sie im Promiflash-Interview. Darya habe das ehemalige Model sogar einmal bei einem Event kennenlernen dürfen, wo sie "sehr freundlich und herzlich" gewesen sei. Andererseits könne sich die Beauty auch vorstellen, dass Alessia sich die Krone holt.

Doch auch Edith Stehfest ist Darya aufgefallen – jedoch als "größte Nervensäge". "Edith ist die größte Nervensäge auf Erden und wäre ich in diesem Dschungel dabei gewesen, glaube ich, wäre das wirklich der Tod", muss sie gegenüber Promiflash zugeben. Apropos Teilnahme: Könnte sich die ehemalige Are You The One – Reality Stars in Love-Teilnehmerin vorstellen, für zwei Wochen in den australischen Busch zu ziehen? "Kein Kommentar", sagt sie erst abweisend, reibt dabei amüsiert zwei Finger aneinander und ergänzt: "Wenn die Moneten stimmen." Bleibt also abzuwarten, ob die Beauty tatsächlich bald mal ins Dschungelcamp ziehen wird.

Fabio Knez im Dschungelcamp

Darya Strelnikova, Model

