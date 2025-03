Dank Kopfgeld: Timur Ülker hat seine geklaute Tasche zurück

Die schwarze Bauchtasche aus dem Luxushaus Louis Vuitton, ein Geschenk seiner Verlobten Caroline Steinhof, war Timur Ülker (35) vor wenigen Tagen abhandengekommen. Der GZSZ-Star setzte daraufhin auf seinem Instagram-Profil ein Kopfgeld von 5.000 Euro aus, um den anonymen Dieb ausfindig zu machen. Wie Timur nun bei der Feier zum 10. Geburtstag des Berliner Restaurants Grace im Hotel Zoo gegenüber Bild berichtete, sei seine Tasche wieder aufgetaucht. "Es ist unglaublich: Meine Tasche ist wieder da", erklärte der Schauspieler, der bei dem Event gut gelaunt mit seiner Partnerin erschien.

Doch der Rückerhalt seiner Tasche blieb nicht die einzige Aufregung der vergangenen Tage. Timur verriet, dass ein Hinweis den Verbleib der Tasche schnell aufgeklärt habe. "Der Finder meldete sich direkt am nächsten Tag", erzählte er. Er gab an, die Angelegenheit intern geklärt und die zuvor erstattete Anzeige mittlerweile zurückgezogen zu haben. Glücklicherweise sei die Tasche mitsamt der Kamera – und besonders den wertvollen Familienfotos – vollständig zurückgekommen. Den angedachten Finderlohn habe er jedoch noch nicht ausgezahlt, weil dies "gerade in der Klärung" sei.

In den vergangenen Wochen hatte der Schauspieler neben diesem Vorfall noch andere Turbulenzen in seinem Privatleben zu bewältigen. Sein Sohn Ilay musste aufgrund eines Zeckenbisses im Krankenhaus behandelt werden, soll inzwischen jedoch auf dem Weg der Besserung sein. Trotz der stressigen Zeiten blickt Timur gemeinsam mit Caroline optimistisch in die Zukunft: Ihre Hochzeit ist bereits für das kommende Jahr angesetzt. Für Timur, der sich nach seiner Zeit im Dschungelcamp aus der Reality-TV-Welt zurückziehen möchte, scheint das Familienleben nun echte Priorität zu haben. Im Dschungel hatte er einmal betont: "Am meisten vermisse ich meine Liebsten."

Instagram / timuruelker Schauspieler Timur Ülker mit seiner Partnerin Caroline Steinhof

Instagram / timuruelker Timur Ülker, Schauspieler

