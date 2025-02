Eltern von "Virgin River"-Star Callum Kerr tot aufgefunden

Callum Kerr muss einen schrecklichen Verlust verkraften: Die Mutter und der Stiefvater des schottischen Schauspielers wurden am vergangenen Donnerstag tot in ihrem Landhaus in Les Pesquiès in Frankreich aufgefunden. Dawn Kerr Searle wurde von Freunden mit einer schweren Kopfverletzung entdeckt, während sie ihren Mann Andrew Searle erhängt vorfanden. Aktuell ist unklar, was genau auf dem Anwesen der beiden Verstorbenen geschah – ein möglicher Mord sowie ein tödlicher Raubüberfall können derzeit nicht ausgeschlossen werden. Laut der französischen Zeitung actu.fr zieht die Polizei momentan alle Möglichkeiten in Betracht. Es sei auch nicht ausgeschlossen, dass zwischen dem Ehepaar ein Streit ausbrach, der tödlich endete.

So könnte es sein, dass Andrew erst seine Frau und anschließend sich umgebracht hat. Aktuell ist es allerdings noch zu früh, um dies zu sagen – die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Derweil müssen der Schauspieler und seine Schwester Amanda den Verlust ihrer geliebten Mutter Dawn hinnehmen. "In dieser Zeit trauern Callum und Amanda Kerr um ihre Mutter", hieß es dazu auf Instagram in einem Statement. Der Stiefvater des "Virgin River"-Stars hinterlässt ebenfalls zwei Kinder – seinen Sohn Tom und seine Tochter Ella.

Callum erlangte als Darsteller in dem Netflix-Hit "Virgin River" Bekanntheit, in dem er die Rolle des jungen Everett übernahm. Zudem wird er schon als Smoker in der zweiten Staffel von "One Piece" zu sehen sein. Privat ist er seit einigen Jahren mit seiner Partnerin Lauren Stacy zusammen – im Dezember 2023 bekamen sie eine kleine Tochter.

Facebook / dawn.kerr Dawn Kerr Searle und Andrew Searle, Mutter und Stiefvater von Callum Kerr

Instagram / callum_kerr_1 Callum Kerr und seine Partnerin Lauren im September 2024

