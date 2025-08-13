13 Jahre Ehe: Joe Bidens Tochter Ashley lässt sich scheiden

Ashley Biden (44), die Tochter des früheren US-Präsidenten Joe Biden (82), hat nach 13 Jahren Ehe mit Howard Krein die Scheidung eingereicht. Die Aktivistin reichte die entsprechenden Dokumente laut dem Philadelphia Inquirer am Montag, dem 11. August, beim Philadelphia Court of Common Pleas ein. Zu ihrem Lebenszeichen nach dem Schritt zählte ein Instagram-Post, in dem sie den Song "Freedom" von Beyoncé (43) spielt, während sie durch einen Park spaziert und mit erhobenem Daumen eine optimistische Botschaft sendet. Zudem postete sie ein Zitat, das von neuen Anfängen und Grenzen handelt, hinterlegt mit Lauryn Hills (50) "Freedom Time". "Neues Leben und neue Anfänge bedeuten neue Grenzen. Neue Wege, die nicht mehr so aussehen oder klingen wie zuvor", heißt es da.

Ashley und Howard, ein plastischer Chirurg und Professor, hatten 2010 zu daten begonnen – vermittelt von ihrem verstorbenen Bruder Beau (†46) Biden, der ihn während eines Krankenhausbesuchs mit ihr zusammenbrachte. 2012 gaben sie sich dann in einer berührenden katholisch-jüdischen Zeremonie das Ja-Wort in Greenville, Delaware, am selben Ort, an dem Ashley getauft wurde. Auch die Feier selbst war von persönlichen Akzenten geprägt: Ihr Vater, damals US-Vizepräsident, kümmerte sich stolz um die Details der Organisation und setzte dabei sogar einen Rasenmäher-Traktor ein, um den Garten für die Gäste vorzubereiten. Die Gründe für die Scheidung hat sie bisher nicht bekannt gegeben.

Die jüngste Entscheidung setzt nun einen Schlussstrich unter Ashleys bisherige Beziehungsgeschichte, die trotz ihrer prominenten Herkunft stets eher im Hintergrund blieb. Schon immer mied sie das Rampenlicht und trat nur punktuell an der Seite ihres Vaters öffentlich auf. Abseits der Politik engagierte sich Ashley in sozialen Projekten, etwa mit ihrer früheren Modemarke, die ein Tribut an ihren verstorbenen Bruder ist. Der Start in einen neuen Lebensabschnitt könnte nun auch neue Möglichkeiten für die engagierte Tochter Joe Bidens eröffnen.

Getty Images Joe Biden und Ashley Biden, 2024

Ashley Biden, Tochter von Joe Biden

Ashley Biden, 2024

