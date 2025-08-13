"Das größte Geschenk": Emma Stone schwärmt von Tochter

Emma Stone (36) spricht eigentlich fast nie über ihr Familienleben. In einem Interview mit Vanity Fair lässt sich die Schauspielerin nun doch zu einem seltenen Kommentar zu ihrer Tochter Louise Jean hinreißen. "Es gibt nichts, worüber ich glücklicher bin. Sie ist mit Sicherheit das größte Geschenk meines Lebens", schwärmt der Rotschopf. Der Nachwuchs habe das Leben des Hollywoodstars und ihres Ehemanns Dave McCary (40) grundlegend auf den Kopf gestellt: "Es ist zwar ein Klischee, aber es verändert alles und vereinfacht alles."

Die Wahl neuer Filmrollen trifft Emma jetzt deutlich überlegter, da sie die Zeit, die sie fern von Louise am Set verbringen würde, genau abwägt. Sie verrät dem Magazin außerdem, dass sich ihre Mutterschaft auch auf ihre Schauspielerei ausgewirkt hat. "Ich glaube schon, dass es verschiedene Dinge freisetzt. Ich weiß nicht, ob es genau das ist, aber ich fühle nun so viel mehr, weil alles explodiert ist", macht die "La La Land"-Darstellerin deutlich.

Auch als Emma 2024 mit dem Oscar als beste Hauptdarstellerin für ihre Arbeit in "Poor Things" geehrt wurde, erwähnte sie ihre Tochter. In ihrer Dankesrede erklärte sie unter Tränen: "Der wichtigste Dank gilt meiner Tochter. In drei Tagen feiert sie schon ihren dritten Geburtstag. Sie hat unser Leben verwandelt. [...] Ich liebe dich mehr als den ganzen Himmel, mein Mädchen!" Ebenso erhielten ihre Mutter, ihr Vater, ihr Bruder Spencer und ihr Ehemann Dave eine Erwähnung in ihrer Rede.

Getty Images Emma Stone, Schauspielerin

Getty Images Emma Stone und Dave McCary bei den Oscars 2024

Getty Images Emma Stone bei den Golden Globes 2025