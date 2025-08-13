Lebensgefährtin berichtet über Ulli Potofskis letzte Stunden

Der beliebte Sportmoderator Ulli Potofski (†73) ist tot. Er verstarb am 2. August an den Folgen einer Leukämie. Seine Lebensgefährtin Nadja Bogdanovic sprach nun über seine letzten Stunden. Sie schilderte gegenüber Bunte, dass sie ihn an jenem Samstag dreimal besucht habe. Am Abend, gegen 20:30 Uhr, habe er ihr gesagt, sie solle nach Hause gehen und schlafen. Zum Abschied versprach er, sich später noch einmal bei ihr zu melden. Tatsächlich bekam Nadja von ihm noch eine letzte Nachricht: "Fieber unverändert". Wenige Stunden später, kurz nach Mitternacht, wurde sie von der Klinik informiert, dass Ulli zwei Stunden zuvor verstorben war.

Neben der schweren Krankheit machten dem Moderator offenbar auch finanzielle Probleme zu schaffen. Nadja enthüllte, dass er bereits kein Geld mehr hatte, als er zu ihr gezogen war. Kurz vor seinem Tod erhielt Ulli jedoch noch eine hoffnungsvolle Nachricht: Ende Juli teilte ihm die Knochenspenderdatei mit, dass ein passender Spender für ihn gefunden worden sei. Doch den Wettlauf gegen die Zeit konnte er leider nicht mehr gewinnen und die lang ersehnte Spendenprozedur blieb aus.

In den letzten Jahren zeigte Ulli immer wieder offen seine Dankbarkeit gegenüber Nadja, mit der er über zehn Jahre zusammenlebte. Noch kurz vor seinem Tod widmete er ihr liebevolle Worte, in denen er sich für ihre Unterstützung in guten wie in schlechten Zeiten bedankte. Seiner Ehrlichkeit und Herzlichkeit verdankte er nicht nur zahlreiche enge Freundschaften, sondern auch eine große Fangemeinschaft, die ihn als Stimme des Sports und als Menschen sehr geschätzt hat. Sowohl seine Familie als auch seine Wegbegleiter trauern um einen Mann, der viel Liebe und Tiefe in seinem Leben weitergegeben hat.

IMAGO / Panama Pictures Ulli Potofski im April 2025

IMAGO / Eibner Ulli Potofski, November 2024

