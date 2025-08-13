Tennisstar Monica Seles leidet an einer Autoimmunerkrankung

Monica Seles hat erstmals öffentlich über eine schwere Autoimmunerkrankung gesprochen, die ihren Alltag seit drei Jahren stark beeinflusst. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur AP gab die ehemalige Weltranglistenerste im Tennis bekannt, dass sie an Myasthenia gravis leidet. Diese neuromuskuläre Erkrankung verursache bei ihr unter anderem Muskelschwäche und Sehstörungen. Die Sportlerin verriet, dass sie beim Tennisspielen plötzlich den Ball doppelt gesehen und nicht mehr treffen konnte. Die 51-Jährige war einst eine der bekanntesten Spielerinnen der Welt und trat 2003 zu ihrem letzten Match an.

Die Krankheit hat weitreichende Folgen. Monica beschrieb, dass sich ihr Alltag dadurch stark verändert habe: "Sie hat große Auswirkungen auf mein tägliches Leben." Es habe jedoch einige Zeit gedauert, bis sie darüber sprechen konnte. Im Verlauf ihres Lebens musste sie sich immer wieder neuen Herausforderungen stellen. Bereits als Teenager verließ sie ihre Heimat, um ihrer Karriere nachzugehen, und wurde 1993 beim Turnier in Hamburg Opfer eines Messerattentats. Damals stach ein geistig verwirrter Mann, der sich als Fan von Steffi Graf (56) bezeichnete, auf die Tennisspielerin ein – ein Umstand, der sie für Monate aus der Bahn warf.

Monica zeigt sich trotz ihrer aktuellen Erkrankung kämpferisch. Sie habe gelernt, sich anzupassen, sagte die in Jugoslawien geborene Amerikanerin. Dieses Prinzip sei auch etwas, das sie an andere weitergeben wolle: "Was ich den Kindern als Mentorin immer sage: 'Man muss sich immer anpassen. Der Ball springt ab, und daran musst du dich anpassen.' Und das tue ich jetzt gerade." Neben ihrer sportlichen Karriere ist sie heute insbesondere als Mentorin aktiv und versucht, ihre Erfahrungen, ob positiv oder negativ, an die nächste Generation weiterzugeben.

