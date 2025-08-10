Erster Trailer zu "One Piece" Staffel zwei veröffentlicht

Bei der Netflix-Serie "One Piece" gibt es endlich spannende Neuigkeiten für alle Fans! Beim "One Piece"-Day in Tokio wurde der erste Trailer zur heiß ersehnten zweiten Staffel vorgestellt. Unter dem offiziellen Titel "Into the Grand Line" erwartet die Zuschauer ein neues Abenteuer von Ruffy (Iñaki Godoy) und seiner Strohhut-Bande. Neben bekannten Figuren wie Nami (Emily Rudd, 32) und Lorenor Zorro (Mackenyu) treten auch neue Charaktere auf, darunter Dr. Kuleha (Katey Sagal, 71) und Miss All Sunday (Lera Abova). Außerdem bestätigte Netflix offiziell eine dritte Staffel, deren Dreharbeiten noch in diesem Jahr in Kapstadt starten sollen.

Der Trailer bietet erste Einblicke in die spannenden Handlungsstränge der neuen Episoden. Die Crew der Flying Lamb begibt sich auf die gefährliche Grand Line, wo sie unter anderem die Insel Whiskey Peak und das bezaubernde Little Garden erkundet. Die Zuschauer dürfen sich auf ein visuelles Spektakel freuen: Der Teaser präsentiert deutliche Upgrades bei Farbgebung, Actionszenen und CGI-Qualität. Besonders gefeiert wurde die Darstellung von Smoker (Callum Kerr), der für seinen ikonischen Look mit zwei Zigarren bereits viel Lob von den Fans erhalten hat. Die Vorfreude auf die nächste Etappe der epischen Suche nach dem One Piece könnte kaum größer sein.

Schon in der ersten Staffel bewies Netflix, dass die Realverfilmung des berühmten Animes und Mangas nicht nur visuell beeindruckt, sondern auch mit einem starken Ensemble überzeugt. Neben den bekannten Figuren wurden weitere populäre Charaktere eingeführt, um die spannenden Geschichten voranzutreiben. Fans auf der ganzen Welt loben die außergewöhnliche Umsetzung dieses Klassikers und fiebern nun den neuen Herausforderungen und Überraschungen entgegen, die die Abenteuer von Ruffy und seiner Crew so unvergesslich machen.

Anzeige Anzeige

© 2023 Netflix, Inc. Mackenyu Arata, Jacob Romero Gibson, Iñaki Godoy und Taz Skylar in "One Piece"

Anzeige Anzeige

© 2023 Netflix, Inc. Iñaki Godoy als Monkey D. Ruffy in "One Piece"

Anzeige Anzeige

Netflix / Casey Crafford Mackenyu Arata, Jacob Gibson, Emily Rudd und Taz Skylar in "One Piece"

Findet ihr es cool, dass Netflix schon eine dritte Staffel angekündigt hat? Ja! Je mehr "One Piece", desto besser. Ich kann nicht genug kriegen! Das geht mir fast zu schnell, aber ich bin gespannt, was sie draus machen. Ergebnis anzeigen