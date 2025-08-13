"Herzschmerz": Lauren Sánchez' Sohn geht nun aufs College

Diesen Moment fürchtet wohl jede Mutter. Lauren Sánchez (55) brachte ihren Sohn Evan am Montag zum College, das er die nächsten Jahre sein Zuhause nennen wird. Der 19-Jährige zog mit all seinen Sachen ins Wohnheim der University of Miami ein. Seine Mutter zeigte sich in ihrer Instagram-Story mächtig stolz – doch ihr Herz blutete auch. "Heute habe ich Evan an der Uni abgesetzt. 18 Jahre voller früher Morgenstunden, nächtlicher Snacks und Familienessen...und dann stand er da und baute seinen eigenen Schrank im Wohnheim", schrieb sie zu einer Aufnahme ihres Sprösslings.

Dass Evan an der renommierten University of Miami Business studieren wird, hatte Lauren bereits Ende des vergangenen Jahres verkündet. Am Montag war dann der Moment des Abschieds gekommen. "Eine Kleinigkeit, aber in diesem Moment sah ich den Beginn seines nächsten Lebensabschnitts. Stolz. Herzschmerz. Dankbar", erklärte die Journalistin wehmütig zum Abschied ihres Sohnes. Evan bekam Lauren zusammen mit ihrem Ex-Mann Patrick Whitesell – genauso wie Tochter Ella. Ihr ältester Sohn Nikko stammt aus ihrer Beziehung mit Ex-NFL-Star Tony Gonzalez.

Lauren gilt als echte Power-Frau, aber auch als liebevolle Mutter, für die ihre Kinder die Welt bedeuten. Das wurde auch bei ihrer Hochzeit mit dem Amazon-Gründer Jeff Bezos (61) auf der Insel San Giorgio Maggiore in Venedig im Juni deutlich. An ihrem großen Tag spielten ihre drei Kinder eine ganz besondere Rolle. So wurde Lauren von ihren beiden Söhnen Nikko und Evan zum Altar geführt – ihre Tochter fungierte hingegen als Trauzeugin und hielt zudem eine rührende Rede, wie People damals berichtete.

Anzeige Anzeige

Instagram / laurensanchezbezos Lauren Sánchez und ihr Sohn Evan Whitesell

Anzeige Anzeige

Instagram / laurensanchezbezos Lauren Sánchez mit ihren Kindern Nikko, Ella und Evan

Anzeige Anzeige

Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos bei der Vanity Fair Oscar Party 2025