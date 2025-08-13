Die Fans sind von Jörg Pilawa und Julias Liebe gespalten

Jörg Pilawa (59) und Julia Klöckner haben eine Überraschung verkündet: Der Moderator und die Bundestagspräsidentin sind ein Paar! Die Bestätigung ihrer Liebesbeziehung kam allerdings nicht direkt von ihnen, sondern über ihren Freundeskreis an die Öffentlichkeit. Seitdem diskutieren Fans diese überraschenden Neuigkeiten eifrig unter einem aktuellen Promiflash-Beitrag auf Instagram. Während einige das Paar mit Kommentaren wie "Viel Glück den beiden" oder "Ich freue mich für die beiden!" feiern, zeigen sich andere skeptischer und finden kritische Worte wie "Das kann ich mir nicht vorstellen" oder sogar "Fiebertraum".

Während die Kommentare auf Instagram sich die Waage halten, fällt eine aktuelle Promiflash-Umfrage deutlicher aus. Dort geben 349 Leser (62,7 Prozent) an, dass sie sich für Julia und Jörg freuen, wohingegen nur 208 Leser (37,3 Prozent) der Meinung sind, die beiden passen überhaupt nicht zusammen. Fest steht jedoch: Julia und Jörg wollen sich vorerst nicht in Interviews äußern oder nähere Einblicke in ihre Beziehung geben – auch auf die Fankommentare reagieren sie bislang nicht.

Das Paar soll sich bei einer Veranstaltung in Julias Heimatort Guldental begegnet sein. Bereits zuvor soll es eine Verbindung zwischen den beiden Familien gegeben haben. Für den Moderator, der durch lange Jahre im Fernsehen bekannt ist, wäre es nicht das erste Mal, dass Privates im Fokus der Öffentlichkeit steht. Julia hingegen, die als Bundestagspräsidentin politische Verantwortung trägt, ist es gewohnt, mit kritischen Stimmen umzugehen.

Anzeige Anzeige

ActionPress / Thomas Bartilla / Future Image / Getty Images Collage: Jörg Pilawa und Julia Klöckner

Anzeige Anzeige

Getty Images Jörg Pilawa, Moderator

Anzeige Anzeige