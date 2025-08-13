Ex-Stiefmutter trauert öffentlich um Brandon Blackstock (48)

Die Countrysängerin Reba McEntire hat sich erstmals öffentlich zum Tod ihres ehemaligen Stiefsohns Brandon Blackstock (†48) geäußert. Brandon, der am 7. August verstarb, war der Sohn ihres Ex-Mannes Narvel Blackstock. In einem emotionalen Post schrieb Reba auf Instagram: "Sein Kampf ist vorbei und er befindet sich nun in Gottes Gegenwart in ewigem Frieden. Es gibt niemanden wie ihn, und ich bin dankbar für die Zeit, die wir zusammen hatten." Die Sängerin, die Brandon als ihren "ältesten Sohn" bezeichnete, versprach, dass seine Erinnerung durch seine Familie weiterleben werde.

Reba war von 1989 bis 2015 mit Narvel Blackstock verheiratet und behielt stets eine enge Bindung zu ihren Stiefkindern. Brandon hinterlässt vier Kinder, darunter Tochter River und Sohn Remy aus seiner Ehe mit Sängerin Kelly Clarkson (43), mit der er bis 2022 verheiratet war. Auch sein Halbbruder Shelby Blackstock, der einzige gemeinsame Sohn von Reba und Narvel, teilte seine Trauer auf Social Media: "Brandon war ein unersetzlicher Teil unserer Familie – lustig, klug und voller Leben – und er wird schmerzlich vermisst." Reba kommentierte den Post ihres Sohnes mit: "Sehr gut gesagt, Shelby. Ja, wir werden ihn so sehr vermissen."

Kürzlich verriet ein Insider, wie Brandon seine letzten Tage verbracht hat. "Brandon lebte ein ziemlich ruhiges Leben in Montana. So gefiel es ihm", sagte ein Vertrauter gegenüber dem Us Magazine. Obwohl er in der Unterhaltungsbranche arbeitete, habe das Rampenlicht nie richtig zu ihm gepasst. "Er hatte seine Ranch und sein Rodeo, aber er zog es vor, nicht im Rampenlicht zu stehen", erklärte die Quelle weiter. In den Wochen vor seinem Tod zog sich der Talentmanager völlig zurück und genoss die Abgeschiedenheit auf seiner geliebten Ranch, umgeben von seiner Familie.

Instagram / reba Reba McEntire und Brandon Blackstock

Instagram / reba Brandon Blackstock und Reba McEntire

