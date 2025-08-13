Nach Arnold: Ist Maria Shriver etwa wieder frisch verliebt?

Maria Shriver (69) wurde erneut an der Seite des politischen Beraters Matthew Dowd gesichtet – und das zwölf Jahre, nachdem die beiden erstmals mit romantischen Gerüchten in Verbindung gebracht wurden. Die Ex-Frau von Arnold Schwarzenegger (78) zeigte sich mit dem 64-Jährigen bei einem Spaziergang in Los Angeles. Mit legerem Look – einem weißen T-Shirt und Leggings – wirkte die frühere Journalistin vertraut mit Matthew, der einst ein Berater für ihren Ex-Mann während dessen Zeit als Gouverneur von Kalifornien war. Das zeigen Fotos, die Daily Mail vorliegen.

Obwohl die beiden lange Zeit als potenzielles Paar gehandelt wurden, hat Maria, die selbst auf eine Ehe mit vier gemeinsamen Kindern zurückblickt, bisher keine neue Beziehung bestätigt. Matthew hingegen hat zwei Ehen mit drei Kindern hinter sich. Die Verbindung der beiden Persönlichkeiten geht tief: Sogar bei einer Hochzeit in der Kennedy-Familie, zu der Maria gehört, wurden sie 2014 gemeinsam gesichtet. Doch ob es mehr als eine langjährige Freundschaft ist, bleibt ein gut gehütetes Rätsel.

Bereits vor zwei Monaten sprach Maria in der US-Show "Today With Jenna & Friends" offen darüber, wie sehr sie ihre Unabhängigkeit während ihrer 60er genossen hatte. "Ich habe es geliebt, Single zu sein – nur andere hatten immer wieder große Probleme damit", erzählte die frühere Journalistin. In diesem Zusammenhang machte sie auch deutlich, dass sie nach all den Enttäuschungen der Vergangenheit, von denen sie in ihrem aktuellen Gedichtband berichtete, nie den Glauben an eine neue Liebe verloren habe. Auf die Frage nach einer möglichen neuen Partnerschaft antwortete sie damals: "Ich bin offen für jede Art von Liebeserfahrung."

Anzeige Anzeige

Getty Images / Justin Sullivan Arnold Schwarzenegger und Maria Shriver, 2006

Anzeige Anzeige

Getty Images Maria Shriver, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Maria Shriver, 2024