30 Tage Training: Streamerin Gnu gewinnt Poledance-Wettkampf

Jasmin Sibel, im Netz besser bekannt als Gnu (36), ist bekannt für ihren sportlichen Ehrgeiz. In den vergangenen Wochen widmete sie sich einer ganz besonderen Sportart: dem Poledance. Um das Ganze noch ein wenig spannender zu machen, erfüllt sie ihren Zuschauern den Wunsch nach einer Challenge. 30 Tage hat sie Zeit, um sich fit für einen Wettbewerb zu machen, das Ganze festgehalten in einem YouTube-Video. Erfahrung hat Jasmin keine: Sie hat noch nie in ihrem Leben Poledance getanzt. Zur Unterstützung hatte sie Trainerin Marion und Weltmeisterin Jazmin Petervari an ihrer Seite. Schon zu Beginn wird klar: Der Sport verlangt einem alles ab. "Was man für Poledance an Kraft, Ausdauer und vor allem Schmerzresistenz braucht, ist wirklich verrückt", meint die Streamerin. Tatsächlich begleiteten sie blaue Flecken – sogenannte "Pole Kisses" – sowie Schmerzen und Erschöpfung die ganze Trainingszeit.

Entsprechend aufgeregt ist Jasmin am Tag des Wettkampfes. Schon vorher betonte sie, große Angst zu haben, sich zu blamieren. "Mit einem Puls von 180 war es für mich Zeit, auf die Bühne zu gehen – als komplette Anfängerin, die gerade mal 20 Poledance-Stunden genommen hat, um anschließend bei einem Wettbewerb teilzunehmen", erzählt sie im Voiceover. Aber offenbar war Jasmins Ehrgeiz genug, um die Jury zu überzeugen. In ihrer Kategorie schafft sie es tatsächlich auf den ersten Platz. Die 36-Jährige meint dankbar und dennoch bescheiden: "Ich freue mich sehr über den ersten Platz in meiner Kategorie, muss aber auch ehrlich sagen, dass ich in meiner Altersklasse die Einzige war, die aufgetreten ist."

Die wohl größte Herausforderung war es für Jasmin, die Poledance-Stunden in ihren vollgestopften Alltag einzubinden. Als Streamerin, Unternehmerin und Content Creatorin ist sie fast täglich von morgens bis abends beschäftigt. Drei Wochen vor dem Wettkampf erzählt sie: "Ich merke, weil ich auch noch den normalen Alltagsjob von früh bis spät abends irgendwie hinter mich bringen muss, dass mein Körper gar nicht hinterherkommt mit Ausruhen." Immerhin ist das nicht die erste sportliche Herausforderung, der sich Jasmin in diesem Jahr stellen musste. Sie nahm auch an der Influencer Darts WM teil. "Ich habe fleißig geübt. [...] Es ist immer schwierig, alle sagen immer, sie können nichts und am Ende sind sie diejenigen, die Einsen schreiben", erzählte sie Promiflash beim Deutschen Computerspiel Preis. Am Ende schaffte sie es aber sogar bis ins Finale.

Anzeige Anzeige

Instagram / jasmingnu Jasmin Sibel alias Gnu im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / jasmingnu Jasmin Sibel bei einem Poledance-Wettbewerb 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / mix1 Jasmin Sibel bei der Influencer Darts WM 2025

Anzeige