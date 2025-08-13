So hat Snow darauf reagiert, dass Jimi Blue ihr Vater ist

Snow Elanie Koc (3) hat einen großen Schritt in ihrem jungen Leben gemacht: Die Dreijährige weiß nun, dass Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (33) ihr Vater ist. Bisher war er ihr lediglich als ein Freund der Familie vorgestellt worden. Doch wie Jimi vor Kurzem in seiner Instagram-Story verriet, ist das Geheimnis nun gelüftet. Die kleine Snow hat den neuen Umstand mit erstaunlicher Gelassenheit aufgenommen.

"Es hat sich nichts geändert, außer dass sie jetzt manchmal Papa sagt", erklärte Snows Mutter, Realitystar Yeliz Koc (31), auf Nachfrage eines Fans in ihrer Instagram-Story. Für Yeliz selbst ist die Situation jedoch etwas gewöhnungsbedürftig. Vor allem daran, Jimi nun "Papa" zu nennen, müsse sie sich erst noch gewöhnen. Aber auch sie scheint erleichtert über die neue Transparenz und Snows entspannte Reaktion.

Jimi ist nicht nur als Schauspieler und Musiker bekannt, sondern auch als Teil der berühmten Ochsenknecht-Familie längst ein bekannter Name in der Unterhaltungsbranche. Die Beziehung zu Yeliz sorgte von Beginn an für mediales Interesse. Snow kam 2021 zur Welt, aber die Liebesgeschichte ihrer Eltern nahm kurz darauf ein Ende. Seitdem war es lange still um die Vater-Tochter-Beziehung, bis Jimi und Snow einen Neuanfang wagten. Es bleibt spannend, zu sehen, wie sich die Beziehung weiterentwickelt.

Timm, Michael / ActionPress Jimi Blue Ochsenknecht, TV-Star

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht, Yeliz Koc und Snow Elanie Koc