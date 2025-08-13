Nicht erkannt: Leonardo DiCaprio wird von Polizei durchsucht

Leonardo DiCaprio (50) erlebte kürzlich eine ungewöhnliche Situation auf der Partyinsel Ibiza: Der Hollywoodstar wurde von der spanischen Polizei angehalten und durchsucht, dabei erkannten die Beamten zunächst nicht, wen sie vor sich hatten. Das zeigt ein Video, das Daily Mail vorliegt. Der Schauspieler trug ein komplett schwarzes Outfit, inklusive seiner typischen Baseballkappe, und wartete geduldig, während die Beamten auch die Identität seiner Begleiter überprüften. An seiner Seite befand sich das 27-jährige Model Vittoria Ceretti (27), mit der Leonardo seit Sommer 2023 liiert ist. Schließlich durfte die Gruppe doch an der exklusiven Tequila-Party teilnehmen, die von Patron und dem spanischen Schauspieler und Sänger Aron Piper ausgerichtet wurde. Einigen anderen Promis blieb der Zutritt verwehrt – wie beispielsweise Rapper Travis Scott (34).

Die Polizei sei besonders streng vorgegangen, berichteten Augenzeugen. Jeder Gast, unabhängig vom Promistatus, wurde kontrolliert und musste seine Papiere vorlegen. Ein Insider erklärte: "Leo war einer von vielen Prominenten bei der Veranstaltung und selbst er wurde an der Tür angezweifelt. Die Polizei schaute zweimal hin, als Leo sich anmeldete. Er war freundlich und scherzte mit ihnen." Auch Stars wie Kendall Jenner (29) sowie Tobey Maguire (50) waren bei dem Event dabei.

Leonardos Weg an die Spitze Hollywoods ist geprägt von Höhen und Tiefen. Erst kürzlich erzählte der Oscar-Preisträger im "WTF With Marc Maron"-Podcast, dass seine erste große Rolle in "Poison Ivy – Die tödliche Umarmung" beinahe komplett herausgeschnitten worden wäre. In den frühen 1990er-Jahren hatte er als junger Darsteller noch mit Unsicherheiten zu kämpfen und seine wenigen Zeilen im Film fielen der Schere zum Opfer. Doch die Erfahrungen aus dieser Zeit haben offensichtlich dazu beigetragen, Leonardo zu dem gefeierten Schauspieler zu machen, der heute sogar vor Türstehern und Polizisten in Ibiza bestehen muss.

Getty Images Leonardo DiCaprio bei den Filmfestspielen in Cannes 2023

Raw Image LTD/MEGA Leonardo DiCaprio und Vittoria Ceretti in London, November 2023

Getty Images Leonardo DiCaprio, April 2025