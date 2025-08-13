Kryptische Zeilen: Deutet Ikke Hüftgold hier Trennung an?

"Liebe Nina! Seit fast zwei Wochen bist du nun fort... um neue Wege zu gehen, um fern ab von unserem Wahnsinn dein eigenes Ding zu machen." Mit diesen Worten meldete sich Partysänger Ikke Hüftgold (48) heute Nacht an seine Fans – und offenbar direkt an seine Partnerin Nina Reh. Begleitet wurde seine Instagram-Story nämlich von einem Foto von Nina und dem emotionalen Robbie-Williams-Hit "Angels". In seinem Post spricht er von einer Stille, "die kaum zu ertragen" sei, und gesteht, dass die 24-Jährige ihm fehle. Ob das Paar, das seit vier Jahren zusammen ist, aktuell auf eine räumliche oder gar emotionale Distanz zusteuert, lässt der Musiker darin offen.

Das Posting ließ bei Fans des Ballermann-Stars jedoch die Spekulationen ins Kraut schießen. Denn bisher galten Ikke, bürgerlich Matthias Distel, und Nina als eingespieltes Team – beruflich wie privat. Während der 48-Jährige die großen Bühnen auf Mallorca füllt, gab Nina, die ursprünglich hinter den Kulissen tätig war, selbst ihren Einstand als Partysängerin. Ihr Song "Ryan in the Air" findet stetig mehr Zuspruch in der Ballermann-Szene. Nun scheint sie jedoch eigene Wege zu gehen. Das könnte der Grund sein, warum die sonst oft so präsent scheinende Nina seit Kurzem aus der Öffentlichkeit verschwunden ist. Weder sie noch Ikke äußerten sich bislang konkret zu den Gerüchten rund um eine mögliche Beziehungspause.

Seit vier Jahren stehen Ikke und Nina für ihre gemeinsame Leidenschaft, die Partyszene, und arbeiteten Hand in Hand. Doch schon zuvor zeigte sich, dass Nina eigene Ambitionen hegt. Ihre Entscheidung, ins Rampenlicht zu treten, und ihre ersten Schritte als Sängerin erforderten eine Menge Mut und Selbstbewusstsein. Ikke zeigte sich stets stolz auf ihre Entwicklungen und unterstützte sie offen dabei. Ihr frischer Sound bringt jedenfalls neuen Wind in die Mallorca-Partyszene – offensichtlich sogar so sehr, dass sie dafür eine kleine Pause von ihrem bisherigen gemeinsamen Alltag einlegt, um ihrem Traum nachzujagen. Was das für ihre Beziehung bedeutet, bleibt abzuwarten.

Instagram / ninareh, ikkehueftgold Die Party-Sänger Ikke Hüftgold und Nina Reh posten ein Pärchenbild, März 2025.

Getty Images Ikke Hüftgold, Ballermann-Star

Instagram / ninareh Sängerin Nina Reh postet aus Malle, April 2025.