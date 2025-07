Emotional nach Geburt: Diese Promi-Mamas fühlen mit Dr. Emi

Dr. Emi Arpa hat am 10. Juli 2025 um 21:02 Uhr ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Auf Instagram teilte die bekannte Dermatologin die freudige Nachricht mit ihren Fans und gewährte Einblicke aus dem Krankenhaus. In einer emotionalen Botschaft schrieb die Influencerin, dass es ihrem kleinen Sohn sehr gut gehe und sie nun ein paar Tage zur Erholung benötige. An ihrer Seite: Ehemann Basti Dahlem. Den Namen des Babys hat die frischgebackene Mutter allerdings noch nicht verraten, stattdessen betonte sie, wie überwältigend und emotional die Phase kurz nach der Geburt sei.

Unter ihrem Social-Media-Beitrag wurde es schnell sehr emotional – insbesondere aus der Welt der Promi-Mamas. Sylvie Meis (47) etwa gratulierte mit liebevollen Worten und Sarah Engels (32) wünschte eine schöne Kuschelzeit. Besonders herzlich reagierten Clea-Lacy Juhn (34) und Liz Kaeber (32), die beide selbst erst vor Kurzem Mütter wurden. Erstere schrieb: "Ich kann es so sehr nachempfinden. Nimm dir all die Zeit, die du brauchst." Zweitere sprach Emi Mut zu: "Es ist alles so neu und absolut überwältigend am Anfang, all die Hormone, die Eindrücke, die Erlebnisse – es braucht Zeit." Für viele Frauen bleibt die Anfangszeit eine besondere Herausforderung, was sich auch in den unzähligen Kommentaren anderer Prominenter widerspiegelte.

Für Emi ist die Geburt ihres Sohnes ein weiterer Meilenstein in ihrem beeindruckenden Leben. Die aus Berlin stammende Dermatologin ist nicht nur wegen ihrer Expertise und hilfreicher Hautpflegetipps bei ihrer wachsenden Community beliebt, sondern auch für ihre ehrliche und authentische Art. Schon in der Vergangenheit hatte sie ihre Fans an persönlichen Momenten teilhaben lassen, sei es ihre Hochzeit oder die Vorbereitungen zur Geburt. "Wir sind alle einigermaßen wohlauf. Unserem kleinen Mann geht es sehr gut und das ist die Hauptsache", schrieb sie auf Instagram und fügte hinzu: "Ich muss noch ein paar Tage im Krankenhaus bleiben und mich aufpäppeln lassen."

Instagram / dr.emi Dr. Emi Arpa im Juli 2025

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn und die Zwillinge im Mai 2025

Instagram / dr.emi Basti Dahlem und Dermatologin Dr. Emi Arpa

