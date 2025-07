"Famegeil": Zoe Saip schießt nach "Match My Ex" gegen Lars

Bei der Datingshow Match My Ex bandelten Lars Maucher (28) und Zoe Saip (25) kurzzeitig miteinander an. Doch wie sich jetzt herausstellt, war ihr Kennenlernen nur von kurzer Dauer. In einer Fragerunde auf Instagram macht Zoe kein Geheimnis aus ihrer Meinung über den Realitystar. "Er ist in meinen Augen einfach fake as fuck, also zu mir war er es auf jeden Fall", so ihre deutliche Antwort auf die Frage eines Fans. Nach den Dreharbeiten habe ihr Kontakt kaum noch bestanden: "Kaum war bekannt, er kann nicht gewinnen, war er übelst abgefuckt und komisch zu mir, das können auch andere bestätigen, die dabei waren. Dann hat er sich kaum gemeldet, ich mich dann auch nicht mehr, weil ich renne doch nicht einem Mann hinterher."

In ihrem emotionalen Statement beschuldigt Zoe den 28-Jährigen unter anderem, sie für seine eigenen Vorteile ausgenutzt und nur wenig echtes Interesse gezeigt zu haben. Besonders aufgebracht zeigt sie sich darüber, dass Lars nach der Show ihretwegen auf ein Konzert von RAF Camora (41) in den Backstage-Bereich durfte und sich dort selbst in den Mittelpunkt drängte. "Das Einzige, was er konnte, war, mit der richtigen Frau Kontakt zu haben und sonst schon gar nichts. Der Typ ist so famegeil, dass es mir im Schädel weh tut! Er würde alles machen", lautet das Fazit der Germany's Next Topmodel-Bekanntheit. Heute haben Lars und Zoe den Kontakt abgebrochen: "Maximal hatten wir drei Wochen sporadisch Kontakt. Ich hab's versucht, aber hab' dann bei der Ausstrahlung gesehen, da war ja nie echtes Interesse vorhanden. Schockierend war für mich nur zu sehen, wie sehr er mich ausgenutzt hat, um an sein Ziel zu kommen."

Dass Lars keine Hemmungen hat, sich auf neue Liebschaften innerhalb der Show einzulassen, hatte er bereits zuvor bewiesen. Während der Dreharbeiten war er nicht nur Zoe nahegekommen, sondern auch Sandra Sicora (33). Ihr hatte Lars sogar versprochen, nach ihrem Exit mit keiner anderen Frau mehr intim zu werden – ein Versprechen, das er prompt brach. Stattdessen vertiefte er die Beziehung zu Zoe, was für kurze Zeit nach einer ernsthaften Entwicklung aussah.

Anzeige Anzeige

Collage: Amazon Prime Video, Instagram / lars_maucher Collage: Zoe Saip und Lars Maucher

Anzeige Anzeige

Getty Images Zoe Saip, Model

Anzeige Anzeige

Instagram / lars_maucher Lars Maucher, Realitystar

Anzeige