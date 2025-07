Rihannas Dad prägt ihren Erziehungsstil über den Tod hinaus

Rihanna (37) hat im Mai ihren Vater Ronald Fenty verloren, der im Alter von 70 Jahren verstarb. Doch auch nach seinem Tod trägt die 37-jährige Sängerin seine Erinnerungen und Werte in sich, die sie nun an ihre eigenen Kinder weitergeben möchte. "Er hat mich auf das Abenteuer vorbereitet, zwei Jungen großzuziehen. Genau so will ich sie erziehen, abenteuerlustig, draußen in der Natur – keine Tablet-Kinder", erklärte Rihanna gegenüber Entertainment Tonight. Die Mutter der zwei Söhne RZA und Riot, der im August zwei Jahre alt wird, erwartet aktuell ihr drittes Kind mit ihrem langjährigen Partner A$AP Rocky (36).

Die Beziehung zu ihrem Vater war nicht immer einfach. Zwar freute sich Ronald zunächst über die Aussicht, Großvater zu werden, doch zwischen ihm und Rihanna gab es eine frostige Phase: 2019 verklagte die Sängerin ihn laut Daily Mail, weil er ihren Nachnamen angeblich unrechtmäßig für seine Talentagentur genutzt haben soll. Zwei Jahre später zog sie die Klage zurück – seither war das Verhältnis wieder intakt. Kurz vor seinem Tod wurde er sogar zu einer wichtigen Inspirationsquelle für Rihanna. Sie erinnerte sich an ihn als jemanden, der ihre kreative und freie Seite weckte und ihr eine fröhliche, unbeschwerte Kindheit ermöglichte.

Privat zeigt sich Rihanna aktuell rundum glücklich und voller Vorfreude auf ihr drittes Kind, das im Sommer zur Welt kommen soll. Bei der Premiere von Rihannas "Schlümpfe"-Film ließ A$AP Rocky sogar durchblicken, dass es diesmal vielleicht ein Mädchen wird. Auf der diesjährigen Met Gala setzte Rihanna ihre Schwangerschaft mit spektakulären Designer-Looks gekonnt in Szene: darunter ein elegantes Outfit von Marc Jacobs (62) und ein aufregender schwarzer Look, den sie auf einer After-Party von Rocky präsentierte.

Getty Images Rihanna im Juli 2025 in L.A.

Getty Images Rihanna mit ihren Söhnen Riot Rose und RZA Athelston, Juli 2025

Getty Images Rihanna bei der Met Gala, Mai 2025