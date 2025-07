Stings Tochter feiert drei Tage lang Hochzeit auf Sizilien

Sting (73) durfte als stolzer Brautvater die Hochzeit seiner Tochter Kate Sumner in der malerischen Stadt Noto auf Sizilien feiern. Der Rock-Ikone und seiner Familie war das Glück an den drei Festtagen sichtlich anzumerken. Kate, die aus Stings erster Ehe mit Frances Tomelty stammt, gab ihrem Langzeitpartner Maximillian Wright das Jawort, wie die Bild-Zeitung berichtet. Die Hochzeitsgesellschaft, darunter auch Stings vier Kinder aus seiner zweiten Ehe mit Trudie Styler, genoss ein prunkvolles Fest in der barocken Kulisse der Stadt, die nicht nur Weltkulturerbe ist, sondern auch als Drehort für die Serie "The White Lotus" bekannt wurde.

Die Hochzeitsfeierlichkeiten begannen mit einem heiteren Straßenfest, bei dem die Gäste mit Blasmusik und regionalen Spezialitäten verwöhnt wurden. Höhepunkt war schließlich die Trauung selbst, die jedoch eine kleine Panne bereithielt: Bräutigam Max fehlten die passenden Schnürsenkel für seine Prada-Schuhe. Zum Glück konnte eine Modedesignerin aus der Hochzeitsgesellschaft improvisieren und löste das Problem mit einer Schnur aus ihrem eigenen Hotelzimmer. Während der Feier hielt Sting eine humorvolle Rede über seine anfänglichen Zweifel gegenüber seinem heutigen Schwiegersohn, den er mittlerweile als "netten Kerl" bezeichnet – zur Freude der Anwesenden.

Sting, der Italien seit jeher schätzt und in der Toskana ein Anwesen besitzt, scheint die Feierlichkeiten besonders genossen zu haben. Mit seiner zweiten Ehefrau Trudie und den insgesamt sechs gemeinsamen und Stiefkindern lebt der Musiker ein harmonisches Patchwork-Familienleben. Bald schon wird der Sänger eine weitere Sause dieser Größe feiern dürfen: Auch seine Tochter Mickey ist seit diesem Jahr verlobt. "Es waren die lustigsten Tage unseres Lebens", resümierte Kate selbst auf Instagram und gab zu, dass die Gäste erst einmal eine ausgiebige Pause bräuchten, um die unvergesslichen Tage zu verarbeiten.

Getty Images Musiker Sting posiert mit seiner Tochter Kate Sumner im Jahr 2006

Instagram / fuschiakate Maximillian Wright und Kate Sumner mit ihrem Sohn, Juli 2025

Getty Images Musiker Sting im Jahr 2017