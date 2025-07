Partysänger Mickie Krause schwärmt für Playboy-Covergirls

Mickie Krause (55), bekannt als Stimmungsmacher am Ballermann, hat nun ausgeplaudert, welche Playboy-Cover ihn besonders begeistert haben. Dazu zählt vor allem das Cover von Loona (50), die 2012 für das Magazin die Hüllen fallen ließ. "Deswegen war die Auflage auch so schnell vergriffen", witzelte Mickie in einem Interview mit RTL bei seinem Besuch in Loonas Bar "Sommerland". Doch Loona ist nicht das einzige Covergirl, das er bewundert. Auch eine Ausgabe mit der Moderatorin Caroline Beil (58) fand Einzug in seine Sammlung: "Das ist ewig her. Aber es hat sich gelohnt!", ließ er durchblicken.

Aber nicht jede Frau möchte der Ballermann-Star im Playboy sehen, wie er am Beispiel Verona Pooth (57) erklärte: "Sie hat ja gesagt, sie geht nicht in den Playboy, weil sie einfach zu viel von sich preisgibt. Und da hat sie recht." Seiner Ansicht nach verliere eine Frau durch vollständige Nacktheit einen Teil ihrer Anziehungskraft und das Besondere gehe verloren. Aus diesem Grund wünsche er sich, dass Verona sich nicht für den Playboy fotografieren lässt – auch wenn er großer Fan von ihr sei. Ganz anders steht der 55-Jährige hingegen zu älteren Frauen auf dem Cover: Alter spiele für ihn keine Rolle mehr. "Heute sehen ja die 40/50-jährigen Frauen aus wie 20", bemerkte er anerkennend.

Seit über 25 Jahren verheiratet, bleibt für Mickie seine Frau Ute aber ohnehin die wahre Nummer eins. Gemeinsam mit ihr meistert der Sänger, bekannt für Hits wie "Zehn nackte Friseusen", das Leben abseits der Schlagerszene und der Bühnenauftritte. Ute war für ihn stets ein Fels in der Brandung und bleibt dies auch nach mehr als drei Jahrzehnten Beziehung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mickie Krause, Oktober 2022

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Loona und Verona Pooth

Anzeige Anzeige

Instagram / mickie_krause_officia Mickie Krause und seine Frau Ute feiern Hochzeitstag mit Freunden

Anzeige