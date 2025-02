"In aller Freundschaft"-Star Tan Caglar ist wieder vergeben

Tan Caglar hat passend zum Valentinstag sein Liebesglück öffentlich gemacht. Der In aller Freundschaft-Star bestätigte vor wenigen Tagen gegenüber Brisant seine neue Beziehung. Dass er und seine Partnerin sich dazu entschieden haben, ihr Liebesglück ausgerechnet am 14. Februar öffentlich zu machen, war kein Zufall. "Wir haben uns gesagt, wenn, dann jetzt. Sonst hat man nicht so viele Gelegenheiten. Wenn nicht zum Valentinstag, wann dann", scherzte der Schauspieler. Auch seine Freundin scheint überglücklich zu sein und verriet, dass sie sich sehr wohl an seiner Seite fühle.

Wo sich das Paar kennengelernt hat, bleibt vorerst ein Geheimnis. Doch Tan hatte in der Vergangenheit mit Humor und Offenheit darüber gesprochen, wie er moderne Plattformen wie Tinder ausprobiert habe – laut eigener Aussage sogar aus beruflichen Gründen, um Erfahrungen für ein TV-Projekt zu sammeln. Spannend fand er dabei vor allem die Frage, ob er ohne Rollstuhl mehr Matches bekommen würde. Im vergangenen Jahr war er außerdem Teil der Promi-Ausgabe von First Dates - Ein Tisch für zwei auf VOX, wo er nicht seine Traumfrau traf, aber spannende Einblicke in die Dating-Welt erhielt.

Dass Tan ein sehr familiärer Mensch ist, war nie ein Geheimnis. Bereits Anfang des Monats gab er zu, dass er noch bei seinen Eltern wohnt. Dieses Detail aus seinem Leben hatte er im Interview mit Bunte offenbart. Der Schauspieler scherzte über seine Wurzeln und sagte: "Ja, ich habe den Absprung verpasst, aber wir Türken wohnen halt gerne bei Mama." Gleichzeitig erklärte Tan, dass er sich der möglichen Hürden bewusst war, die dieses Lebensarrangement im Hinblick auf die Suche nach einer Lebenspartnerin mit sich bringen könnte. Doch seine familiären Verpflichtungen blieben für ihn an erster Stelle: So kümmert er sich gemeinsam mit seiner Mutter um seinen Vater, der an Demenz leidet.

Sportfoto Gettschat / ActionPress Tan Caglar, Schauspieler

RTL Tan Caglar bei "Promi First Dates"

