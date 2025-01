Comedian Tan Caglar empfiehlt Dating-Apps zur Partnersuche

Schauspieler und Comedian Tan Caglar, unter anderem bekannt aus der ARD-Serie In aller Freundschaft, hat eine ungewöhnliche Überzeugung geteilt: In einem Interview mit Bunte verriet er, dass er von Dating-Apps regelrecht begeistert sei. "Ich empfehle Tinder jedem, der die Liebe sucht", erklärte der gebürtige Hildesheimer, der derzeit selbst Single ist. Zunächst habe er die Plattform für eine Recherche zur MDR-Sendung "Selbstbestimmt" genutzt, doch sei er dadurch auch privat bereits mit mehreren netten Menschen in Kontakt gekommen. Im Fokus der Reportage stand für ihn die Frage, ob er mit oder ohne Rollstuhl bei den Date-willigen Damen auf der Plattform mehr Interesse wecken könne.

Tans Dating-Erfahrungen beschränken sich jedoch bei Weitem nicht nur auf Apps. Der Deutschtürke nahm bereits an einer Promi-Sonderausgabe der Datingshow First Dates - Ein Tisch für zwei mit Roland Trettl (53) teil und traf dort auf eine Frau, die er rückblickend als "supernett" beschreibt. Sein Auftritt in dem Format wurde von Fans teils als unangenehm wahrgenommen, wofür er im Interview direkt eine Erklärung lieferte: "Ich dachte, das sei eine Datingshow für Promis, aber dann war ich der einzige Promi", erklärte er. Zwar habe er sein Date im Anschluss zu einer seiner Comedyshows eingeladen, doch sei der Funke einfach nicht übergesprungen.

Für Tan, der sich gleichzeitig als traditionellen Romantiker beschreibt, habe sich die digitale Anbahnung von Beziehungen mehr und mehr zur Norm entwickelt. So berichtete er im Interview auch davon, wie ihn kürzlich eine Frau in einer Hotellobby mit der spontanen Frage nach einem Kaffee-Date kalt erwischte: "Ich fühlte mich überrumpelt und habe ihr charmant einen Korb gegeben." So ist der 45-Jährige auf Onlinedating-Plattformen wie Tinder und Co. möglicherweise tatsächlich gut aufgehoben, wo er sich mental besser auf romantische Annäherungsversuche von Frauen vorbereiten kann.

Anzeige Anzeige

RTL Tan Caglar und Roland Trettl bei "Promi First Dates"

Anzeige Anzeige

RTL Tan Caglar bei "Promi First Dates"

Anzeige Anzeige