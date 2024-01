Möchtegern-Star? "Promi First Dates"-Tan fällt negativ auf

Das hat sich Tan Caglar wohl anders vorgestellt! Der gebürtige Hildesheimer ist als Schauspieler und Comedian bekannt. 123.000 Menschen folgen dem ehemaligen Rollstuhl-Basketballer im Netz und lachen über seine Programme. Doch ganz so berühmt wie gedacht ist er offenbar nicht: In der Datingshow Promi First Dates wird Tan von seiner Partnerin nicht erkannt – und das scheint ihn ziemlich zu überaschen.

Auf der Suche nach der großen Liebe im TV trifft Tan auf Leonie. Im Gespräch mit der Blondine lässt er sie über seinen Beruf raten. Dass er in der Öffentlichkeit steht, weiß sein Gegenüber nicht. "Was ist denn bitte los mit dir?", fragt Tan sie dann, als er ihr seine Schauspielkarriere offenbart – und sie ihn nicht kennt. Die Fans im Netz finden dieses Verhalten unangenehm. "Dieser Tan meint auch, ihn muss jeder kennen", schreibt ein User auf X, ein anderer kommentiert sogar ganz gehässig: "Leonie, Tan ist kein Promi. Es ist ein arroganter Typ mit kleinem Ego, dem du bitte ein zweites Date verweigerst."

Tan ist trotzdem hellauf begeistert von Leonie und meint sogar, man könne kein besseres Date haben. Am Ende möchte er ein zweites Date mit der Dozentin – und zur Überraschung der Fans stimmt sie zu! Wie hat euch Tans Auftritt gefallen? Stimmt unten ab.

RTL Tan Caglar und Roland Trettl bei "Promi First Dates"

RTL Leonie bei "Promi First Dates"

ActionPress Tan Caglar, Comedian

Wie fandet ihr Tans Auftritt in der Datingshow "Promi First Dates"? Sehr lustig! Etwas peinlich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



