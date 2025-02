Anika Lehmann spürt Verbindung zu ihrem verstorbenen Bruder

Anika Lehmann (39), bekannt aus Serien wie Gute Zeiten, schlechte Zeiten und Rote Rosen, erinnert sich in ihrem Alltag auf besondere Weise an ihren verstorbenen Bruder Maximilian. Die Schauspielerin, die ihren Bruder im Februar letzten Jahres an Krebs verlor, spricht in Gedanken regelmäßig mit ihm. "Oft flackert das Licht im Badezimmer, und ich weiß, dass er es ist", verrät Anika gegenüber Bunte. In solchen Momenten hört sie seine sanfte Stimme, die ihr Ratschläge für den Alltag gibt. "Maxi, bist du es, was gibt's?", fragt sie dann und fühlt sich seiner Nähe sicher. Doch nicht nur sie spürt ihn – auch ihre Mutter und sogar ihre zweijährige Tochter haben das Gefühl, dass Maximilian noch immer präsent ist.

Maximilian starb nur vier Monate, nachdem bei ihm ein Tumor am Gallengang diagnostiziert worden war. Trotz anfänglich positiver Prognosen verschlechterte sich sein Zustand rapide. Es blieb wenig Zeit, Abschied zu nehmen. Maximilian hinterließ nicht nur seine Familie, sondern auch seine Verlobte. Anika glaubt fest daran, dass die Verbindung zu ihrem Bruder über den Tod hinaus besteht: "Warum soll nach seinem Tod einfach alles weg sein?", fragt sie und berichtet, dass auch ihre zweijährige Tochter Anouki immer wieder von Erlebnissen mit ihrem verstorbenen Onkel erzählt. Auch in schwierigen Momenten ist er für Anika ein Anker. Während ihrer Teilnahme an der Wok-WM im November spürte sie seine Anwesenheit besonders stark. Vor ihrem entscheidenden Lauf im Eiskanal habe sie erneut mit Maximilian Zwiesprache gehalten, als die Team-Kollegen über mehr Gewicht im Wok diskutierten, so die Schauspielerin. "Maxi sagte: 'Das ist verrückt, ihr werdet auch so gewinnen.'" Und tatsächlich belegte ihr Team den ersten Platz.

Anika und ihr Bruder standen sich zu Lebzeiten sehr nahe. "Er war mein Fels in der Brandung", sagt sie. Sein früher Tod hat eine große Lücke hinterlassen, doch für die Schauspielerin ist klar: Solange die Familie von Maximilian spricht und ihn in Gedanken bei sich trägt, bleibt er ein Teil ihres Lebens. Besonders für ihre Tochter Anouki sei Maxi wie ein unsichtbarer Beschützer. "Er passt auf uns auf", zeigt sich Anika überzeugt.

Instagram / miss_anikal Anika Lehmann und ihre Brüder Maximilian und Leonard

Instagram / miss_anikal Anika Lehmann mit ihrer Tochter Anouki