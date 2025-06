Prozess mit Johnny: Ex-Freundin glaubte Amber Heard alles

Amber Heard (39) stand 2022 im Rampenlicht, als sie sich in einem Verleumdungsprozess ihrem Ex-Mann Johnny Depp (62) gegenübersah. Unterstützung erhielt sie dabei von ihrer Ex-Freundin Bianca Butti, die nun in einem neuen Buch "Hollywood Vampires: Johnny Depp, Amber Heard, and the Celebrity Exploitation Machine" über die turbulente Zeit spricht. Darin beschreibt die Kamerafrau, wie sie Amber während der Rechtsstreitigkeiten beistand und warum sie den Schilderungen der Schauspielerin glaubte. "Ich glaube alles, besonders, weil ich ihre intime Partnerin war", erklärt Bianca.

Das Werk beleuchtet den turbulenten Verlauf der Prozesse zwischen Amber und Johnny und bringt auch neue Details aus Ambers Sichtweise ans Licht. Laut Bianca habe die Beziehung der beiden eine toxische Dynamik entwickelt, bei der Drogen, Alkohol und heftige Auseinandersetzungen eine bedeutende Rolle gespielt hätten. Amber sei in einer angespannten emotionalen Verfassung gewesen, insbesondere kurz vor den Urteilen. "Sie konnte weder weinen noch ausrasten", beschreibt Bianca die damalige Verfassung ihrer Ex-Partnerin.

Johnny blickte nach dem Gerichtsdrama offenbar mit neuer Vorsicht auf sein Liebesleben. Zu dem Zeitpunkt verriet eine Quelle gegenüber dem OK! Magazine: "Er wird sich nicht kopfüber in etwas stürzen, wie er es mit Amber getan hat." Laut dem Insider habe der Filmstar seine Lektion aus dem dramatischen Rosenkrieg gelernt und seine Prioritäten neu sortiert. Damals war er voll beschäftigt mit neuen Projekten und verbrachte wieder viel Zeit mit seinen beiden Kindern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Johnny Depp und Amber Heard, 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Bianca Butti und Amber Heard, Juli 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Johnny Depp, Dezember 2024

Anzeige