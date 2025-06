Seine Neue? Menowin Fröhlich kuschelt mit mysteriöser Frau

Ist Menowin Fröhlich (37) etwa wieder in festen Händen? Vor wenigen Wochen trennten sich der DSDS-Star und seine Noch-Ehefrau Şenay (34) nach fast sechs Jahren Ehe und insgesamt 14 Jahren Beziehung. Für Menowin ist das jedoch offenbar kein Grund Trübsal zu blasen, denn wie es scheint, gibt es bereits eine neue Herzensdame in seinem Leben. In seiner Instagram-Story teilt der TV-Star ein Bild, auf dem er sich vertraut an eine Frau schmiegt, deren Gesicht allerdings verborgen bleibt. Lediglich ihr braunes Haar ist zu erkennen. Kommentarlos lässt der Sänger die Aufnahme für sich sprechen und heizt damit die Spekulationen um eine neue Liebe kräftig an.

Obwohl die Identität der Frau bislang unklar ist, scheint Menowins Post ein weiteres Signal sein zu wollen, dass er sein Privatleben neu ordnet. Bereits in der Vergangenheit hatte er immer wieder kryptische Nachrichten geteilt, die vermuten ließen, dass einer neuen Liebe in seinem Leben Einzug gewährt wurde. So postete er vor wenigen Wochen in seiner Instagram-Story ein Foto, auf dem er die Hand einer Frau hält und schrieb dazu: "Danke, Jesus, dass du Dämonen aus meinem [Leben] genommen hast und mir einen Engel gabst."

Warum Menowin und Şenay nach so vielen Jahren getrennte Wege gehen, ist bislang nicht bekannt. Zwar machte der 37-Jährige immer wieder Andeutungen, dass die Untreue seiner Ex der Grund für das Beziehungs-Aus war, doch diese Vorwürfe wies Şenay entschieden zurück. "Ich habe ihn nicht betrogen. Das würde ich auch nie machen", stellte sie ein für alle Mal in einem Interview mit RTL klar.

Anzeige Anzeige

Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich und eine Unbekannte, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / senayfroehlich Menowin Fröhlich mit seiner Frau Şenay, 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / senayfroehlich Senay Fröhlich, 2020