Serkan Yavuz war große Liebe von diesem "Die Bachelors"-Girl

Vanessa Zimmerer, Kandidatin der Show Die Bachelors, hat enthüllt, dass Reality-TV-Star Serkan Yavuz (32) ihre erste große Liebe war. Die beiden lernten sich in einer Diskothek in Regensburg kennen, als Serkan 18 und Vanessa 17 Jahre alt war. Für "schätzungsweise so ein dreiviertel Jahr bis Jahr" waren sie ein Paar, berichtete die Blondine gegenüber RTL und erinnert sich dabei gerne an die gemeinsame Zeit: "Es war so die erste Liebe, die erste Schwärmerei. Die erste Liebe vergisst man nicht so schnell." Auch heute verliert sie trotz der Schlagzeilen über Serkans Trennung von Samira Yavuz (31) nur positive Worte über ihn: "Er ist sau der Liebe und ich freue mich immer wieder, wenn ich ihn sehe."

Zwar haben die beiden nach ihrer Jugendliebe keinen regelmäßigen Kontakt mehr, treffen sich jedoch gelegentlich in ihrer Heimatstadt Regensburg. Bei einer solchen Begegnung ermutigte Serkan sie, sich bei "Die Bachelors" zu bewerben. Er habe ihr gesagt: "Hey man, Vanessa, mach das doch!" Daraufhin habe sie sich überreden lassen und ihre Chance ergriffen. Sie zeigt sich dankbar und betont: "Also, von daher: Danke Serkan, wegen dir bin ich dabei!"

Serkan ist heute vor allem als Social-Media-Star und durch seine Teilnahme an diversen Reality-TV-Formaten bekannt. Er ist mit Samira verheiratet, mit der er zwei Kinder hat. Vor Kurzem trennten sich die zwei jedoch. Jüngst musste der Familienvater einiges an Kritik einstecken, da er seiner Frau mehrfach fremdgegangen ist. Unter anderem hatte er mit Reality-TV-Bekanntheit Evanthia Benetatou (33) einen Seitensprung, die das Thema in die Öffentlichkeit trug.

RTL / Stefan Gregorowius "RTL Wasserspiele"-Kandidat Serkan Yavuz

RTL / Annette Etges Vanessa Zimmerer, "Die Bachelors"-Kandidatin

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz, Mai 2025