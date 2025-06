Samira Yavuz fängt süßen Tochter-Papa-Moment von Nova ein

Samira (31) und Serkan Yavuz (32) leben seit Anfang dieses Jahres getrennt. Um ihre beiden gemeinsamen Töchter kümmern sie sich nach wie vor gemeinsam – nun war Serkan aber für ein paar Wochen abkömmlich, da der Realitystar auf einem TV-Dreh war. Gestern war es aber so weit: Er kam wieder zurück nach Hause und sein erster Weg führte ihn zu seinen Kindern. Den Abend verbrachten die Mädels wieder mit ihrer Mama. In ihrer Instagram-Story fing Samira einen niedlichen Moment beim Essen ein, in dem die kleine Nova über ihren Vater spricht. Sie fragt ihr Kind, was an diesem Tag am besten war. Die Dreijährige antwortet: "Papa. Ich will ihn noch mal sehen." Daraufhin plappert die Kleine mehrmals das Wort Papa vor sich hin.

Mama Samira geht selbstverständlich auf den Wunsch ihrer Tochter ein – gemeinsam rufen sie Serkan an, damit dieser Nova eine gute Nacht wünschen kann. Obwohl zwischen dem Ex-Paar einiges vorgefallen ist, geben sich die beiden größte Mühe, ihre Kinder komplett aus den Streitigkeiten herauszulassen. Auch in dieser Situation betont die Influencerin: "Schön, dass sie ihn so liebt und vermisst. Müssen halt alle was für tun. Auch die Mamas. Egal, was war, ich gönne es Nova von Herzen, dass sie einen Papa hat, der sie liebt und sie sehen will. Das werde ich für immer unterstützen."

Auch wenn die 31-Jährige auf Social Media vor allem ihre starke Seite zeigt, ist die Situation für Samira alles andere als einfach. In ihrem Podcast "Main Character Mode" spricht sie stets ziemlich offen über ihren Gemütszustand – so auch in der aktuellsten Folge. "Ich sage es euch ehrlich, mir fehlt halt auch so ein bisschen der Gesprächspartner. Hier abends alleine zu sein und Netflix rauf und runter zu gucken... Ich bin schon auch einsam", gesteht sie.

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Realitystars Samira und Serkan Yavuz mit ihren zwei Töchtern, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz im März 2025