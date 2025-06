Betty Taubes Mutter trank während Schwangerschaft Alkohol

Betty Taube (30) macht aus ihrer Vergangenheit kein Geheimnis: Die GNTM-Bekanntheit wuchs mit einer suchtkranken Mutter auf. Im Interview mit Bild gewährt sie jetzt tiefe Einblicke in ihre bewegte Kindheit. "Meine Mutter trank schon während der Schwangerschaft wiederholt Alkohol. Glücklicherweise trug ich kein FAS [Fetales Alkoholsyndrom], also keine bleibenden Entwicklungsschäden davon. Dafür viele schlechte Erinnerungen", erklärt sie. Als Kind habe sie zunächst nicht verstanden, was Sucht bedeutet. Im Laufe der Jahre habe sich die Situation mit ihrer Mutter jedoch stets verschlechtert.

Für Betty ging die Sucht ihrer Mutter mit viel missbräuchlichem Verhalten einher. "Sie wurde laut, schimpfte viel mit mir. Später kam Gewalt hinzu. Ich hatte oft blaue Flecken, die ich für die Schule unter langen Klamotten verstecken sollte", erinnert sie sich. Was hinter verschlossenen Türen passierte, sei lange niemandem aufgefallen – besonders, weil die Mutter des Models nach außen hin nicht das Klischee der Alkoholikerin erfüllte. Ihre Mutter ging einem Job nach und pflegte sich selbst und die Wohnung optisch. Betty resümiert: "Die Situation eskalierte über die Jahre, ging in körperliche und seelische Gewalt über, bis das Jugendamt endlich eingriff." Mit zehn Jahren landete sie im Kinderheim.

Seit rund einem Jahr erzählt Betty regelmäßig von ihrem Schicksal und treibt die öffentliche Auseinandersetzung mit dem Thema voran. Nicht nur über ihre Mutter und das Thema Sucht, sondern auch über ihre Zeit im Kinderheim sprach sie bereits offen und ehrlich. "Das Problem ist zu verbreitet, um verschwiegen zu werden. Es tut mir im Herzen weh, wenn ich daran denke, dass es weiterhin Millionen von Kindern gibt, die das Gleiche wie ich damals durchmachen müssen", findet sie.

Getty Images Betty Taube, Model

