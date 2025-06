Temptation-Wiedersehen: So steht es um Raffa und Jeremy

Vor wenigen Stunden ging das große Temptation Island-Wiedersehen online. Eine Frage, die vielen Zuschauern unter den Fingern brannte, wird dort beantwortet: Wie steht es um Jeremy und Raffaela? Die Beziehung der beiden hatte den Treuetest nicht bestanden – sie trennten sich beim finalen Lagerfeuer. Beim Wiedersehen wird aber schnell klar: Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Vor allem Raffa zeigt große Reue für ihr Verhalten. Sie erklärt: "Die letzten Monate waren die Hölle für mich. Aber das habe ich verdient. Ich vermisse ihn und ich liebe ihn. Er war mein Mensch – und das wird er immer sein."

An ihrem Beziehungsstatus hat sich seit der vergangenen Folge nichts geändert. Sie sind getrennt, aber: "daten niemand anderen". Zumindest Raffaela hofft aber noch schwer auf ein Liebes-Comeback. Die Bilder, auf denen zu sehen ist, wie sie ihrem Ex-Partner fremdgeht, kann sich die 25-Jährige kaum ansehen. Sie beteuert: "Ich habe so viel gelitten die letzten Monate. Ich würde alles dafür tun, [ihn zurückzugewinnen]." Auch Jeremy gesteht, dass es ihm sehr schwerfalle, loszulassen. Immerhin waren die beiden über vier Jahre ein Paar. Jedoch macht er deutlich, dass der Schmerz noch tief sitzt und er nicht einfach so verzeihen kann. Zu einem Neuanfang mit Raffaela sei er im Moment nicht bereit. Komplett ausschließen wolle der Reality-TV-Darsteller es aber nicht: "Mittlerweile ist die Chance auf ein Comeback ein bisschen größer als damals. Aber nach wie vor ist der Drops gelutscht. Erst mal."

Es bleibt spannend, was zwischen den beiden noch passieren wird. Die Grafik-Designerin verletzte ihren damaligen Freund aber nicht nur durch ihren Seitensprung – sie sagte in der Show auch einige Dinge, die Jeremy zusetzten. So betonte sie zum Beispiel immer wieder, dass ihr sexuell etwas in ihrer Beziehung fehle und sie bereue, in ihrem Alter schon in einer so festen Partnerschaft zu sein. Auch gab sie zu, Verführer Marvin aus dem Grund interessant zu finden, da er genau das Gegenteil ihres eigenen Freundes sei.

RTL Raffaela und Jeremy, Kandidatin bei "Temptation Island"

Instagram / jeremy.dlcv Jeremy, Kandidat bei "Temptation Island"

Instagram / raffaela.caramela Raffaela Caramela, Reality-TV-Darstellerin

