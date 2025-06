Eric Dane strahlt trotz ALS-Diagnose auf dem roten Teppich

Eric Dane (52) hat am Mittwoch die Premiere seiner neuen Serie "Countdown" in Los Angeles besucht. Der Schauspieler erschien in Begleitung seiner Freundin Janell Shirtcliff und zeigte sich sichtlich gut gelaunt, als die beiden gemeinsam über den roten Teppich schritten. Es war das erste öffentliche Event, bei dem Eric sich nach Bekanntgabe seiner ALS-Diagnose im April zeigte. Trotz seiner Gesundheitsprobleme ließ er sich den Abend nicht nehmen und betonte gegenüber Variety: "Es ist schön, hier zu sein und die Arbeit all dieser Stunden auf der Leinwand zum Leben erweckt zu sehen."

Die neue Serie, in der Eric eine tragende Rolle übernimmt, handelt von einer Taskforce, die eine Mordserie untersucht und dabei auf eine noch viel größere Bedrohung stößt. Die ersten drei Folgen werden ab dem 25. Juni verfügbar sein, die Staffel läuft bis Anfang September. Neben Eric sind auch weitere Schauspielgrößen an dem Projekt beteiligt. So übernimmt beispielsweise der Supernatural-Star Jensen Ackles (47) die Hauptrolle des LAPD-Detectives Mark Meachum.

Seinen ersten öffentlichen Auftritt meisterte Eric souverän. Vergangene Woche zeigte sich der erkrankte Schauspieler während eines TV-Interviews noch deutlich emotionaler. Im Gespräch mit der Moderatorin Diane Sawyer (79) sprach der Grey's Anatomy-Star bei "Good Morning America" offen über seine ALS-Diagnose. "Ich wache jeden Tag auf und werde sofort daran erinnert, dass das gerade wirklich geschieht", berichtete der 52-Jährige sichtlich ergriffen. Im weiteren Verlauf des Interviews brach er sogar in Tränen aus. Auf die Frage, wen er zuerst über seine Erkrankung informiert hatte, konnte er aufgrund seiner überkochenden Emotionen nicht antworten.

Getty Images Eric Dane im Juni 2025

Getty Images Eric Dane und Janell Shirtcliff im Juni 2025

Getty Images Eric Dane, Mai 2024