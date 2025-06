Das sagen die Fans zu Elena Miras bei "Make Love, Fake Love"

Make Love, Fake Love geht in die vierte Staffel. Als Single-Dame, die herausfinden muss, welche Kandidaten es ernst mit ihr meinen und welche nicht, geht nun Elena Miras (33) an den Start. Dass diese Wahl mehr als kontrovers ist, zeigen die Kommentare unter einem Promiflash-Beitrag zu dem Thema auf Instagram. "Absolute Fehlbesetzung" und "Oh Gott, bitte nicht Elena. Diese Frau ist unerträglich", kommentieren User. Viele Fans kündigen außerdem an, die neue Staffel nun nicht mehr anschauen zu wollen. Doch einige Follower freuen sich auf den Realitystar: "Ich find's mega. Vorher habe ich es nie geschaut, aber dieses Jahr werde ich."

Die Vorgängerinnen der Promi Big Brother-Bekanntheit waren Yeliz Koc (31), Antonia Hemmer (25) und Karina Wagner (29). Auch sie hatten die Aufgabe, zu enttarnen, welche Kandidaten wirklich Singles waren und wer nur das Preisgeld für sich und seine echte Freundin abstauben wollte. Yeliz hatte dabei den richtigen Riecher: Im Finale entschied sie sich für Jannik Kontalis, mit dem sie danach eine turbulente On-off-Beziehung führte. Antonia und Karina entschieden sich jeweils für vergebene Männer.

Nicht nur Elena ist in der kommenden Staffel neu dabei, auch die Moderation hat gewechselt. Anstelle von Janin Ullmann (43) wird die Influencerin SelfieSandra (25) das Projekt begleiten. Auch diese Entscheidung wurde nach der Verkündung im Mai heiß diskutiert. Janin gab ihrer Nachfolgerin allerdings ihren Segen auf Social Media. "Yes, ich freue mich mega für dich, Sandra. Du wirst das rocken", schrieb die Blondine im Netz.

Instagram / elena_miras Elena Miras, Reality-TV-Star

Katrin Hautner / ActionPress Yeliz Koc und Jannik Kontalis, Realitystars

Instagram / janinullmann Janin Ullmann, Moderatorin