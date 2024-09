Fernsehstar Anika Lehmann hatte Schwangerschaftsvergiftung

Schauspielerin Anika Lehmann (39) musste einen gesundheitlichen Schrecken verkraften: Sie litt an einer sogenannten Präeklampsie, einer Schwangerschaftsvergiftung. Als sie noch schwanger war, ging es ihr plötzlich schlecht und es musste ein sofortiger Kaiserschnitt vollzogen werden. Nach der Geburt ihrer Tochter Anouki am 1. Januar 2023 war sie im Krankenhaus: "Ich durfte meinen kleinen Sonnenschein erst mal nicht sehen, stattdessen war ich zur Überwachung an Maschinen angeschlossen, weil das Risiko auf einen Schlaganfall oder Herzinfarkt bestand", berichtet die GZSZ-Darstellerin im Bunte-Interview.

Erst als ihr Zustand sich besserte, wurde ihr das ganze Ausmaß bewusst: "Ich hatte noch nie zuvor von einer Schwangerschaftsvergiftung gehört oder gelesen", gibt sie zu. Mittlerweile haben sich Anika und Töchterchen Anouki zwar erholt, aber die "Notruf Hafenkante"-Darstellerin hat noch immer mit Nachwirkungen zu kämpfen. Sie müsse wegen des hohen Blutdrucks Betablocker nehmen, die laut ihr zu Gewichtszunahme geführt haben. "Ich bin durch die Betablocker noch immer sehr kräftig und mein Körper fühlt sich überhaupt nicht an wie mein eigener", gibt sie zu.

Anika spielte im Laufe ihrer Karriere schon einige kleinere Rollen in deutschen Filmen und Serien. Darunter sind unter anderem Auftritte bei Alles was zählt, GZSZ oder auch Rote Rosen. In der kommenden Zeit wird sie in einigen Theaterstücken auftreten.

Instagram / miss_anikal Anika Lehman mit ihrer Tochter Anouki

Getty Images Anika Lehmann, 2016

